        George Clooney'den Louvre soygunu yorumu: Benim gibi profesyonel bir hırsızsanız, o adamlarla çok gurur duyarsınız

        George Clooney'den Louvre soygunu yorumu: Benim gibi profesyonel bir hırsızsanız, o adamlarla çok gurur duyarsınız

        'Ocean's' film serisinde soyguncuyu canlandıran George Clooney'den dünyanın konuştuğu Louvre Müzesi soygunu hakkındaki yorumu oldukça şaşırttı; "Benim gibi profesyonel bir hırsızsanız, o adamlarla çok gurur duyarsınız"

        Giriş: 24.10.2025 - 16:53 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:04
        George Clooney, devamı merakla beklenen soygun filmi serisi 'Ocean's'ın yenisinin geleceğini resmen açıkladı. Hollywood yıldızı, katıldığı bir etkinlikte 'Ocean's 14'ün çekileceğini açıklarken, Paris'teki Louvre Müzesi'nde gerçekleşen soygun hakkındaki fikrini söylemekten çekinmedi. Variety'ye konuşan Clooney, Louvre soygununun serideki kendi filmlerinden birine olan benzerliğinden bahsetti.

        Dünyanın en güvenli yerlerinden biri olarak görülen Louvre Müzesi'nde soygun yapan hırsızlardan etkilenmiş gibi, "Harika!" çıkışını yapan George Clooney, bu yorumunun tepki çekebileceğini fark ederek, "Yani, korkunç" diyerek sözlerini düzeltti. "Benim gibi profesyonel bir hırsızsanız, o adamlarla çok gurur duyarsınız" diyen Clooney, 'Ocean's' serisindeki Danny Ocean adlı hırsız rolüne gönderme yaptı.

        Yeni çekilecek 'Ocean's 14'ün temasına da değinen George Clooney, "Louvre'u soymalıyız!" dedi ve ekledi: Ama birileri bunu zaten yaptı dostum.

        Louvre soyguncuları için "Oldukça iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyorlar" diyen George Clooney, hırsızları neredeyse takdir eder gibi konuştu. Soygunun yapılışından oldukça etkilenmiş gibi görünen ABD'li oyuncu, gerçek hırsızların nasıl kaçtığını anlatırken, "Keşke kepçede olsaydım" diye espri yaptı.

        Bazı haber kanalları soygun için, "Tıpkı Ocean's gibi" benzetmesi yapmıştı. George Clooney de bu yorumlar hakkında, "Gerçekten de öyle olduğu için oldukça komik. Gündüz vakti, tüm turistlerin arasında..." sözleriyle soygunun başarısını anlattı.

        'Ocean's Eleven' filminden
        'Ocean's Eleven' filminden

        Martin Brest'in soygun komedi serisi 'Ocean's', 2007'de çekilen 'Ocean's 13' ve 2018'de tamamı kadınlardan oluşan bir yan ürün olan 'Ocean's 8' gibi unutulmaz yapımların ardından 'Ocean's 14' ile yıllar sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

