Islanan telefonları pirince yatırıyoruz ama gerçekten işe yarıyor mu? Aslında ne yapılmalı?
Telefonunuz suya mı düştü? Panikle ilk yaptığınız şey muhtemelen onu pirince yatırmak oldu. Ancak yıllardır uygulanan bu yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramadığı tartışmalı. Uzmanlar, pirincin mucizevi bir kurtarıcı olmadığını söylüyor. Peki ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...
Bir anlık dalgınlıkla lavaboya, denize ya da kahve fincanına düşen telefonlar… Hepimiz o anki paniği biliyoruz. Pirinç dolu kaseye yatırılan telefonlar gerçekten kurtuluyor mu, yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi? Cevabı ve uzman önerilerini sizin için derledik…
PİRİNÇ MUCİZESİ Mİ, ŞEHİR EFSANESİ Mİ?
Telefonun suya düşmesi, belki de modern çağın en sık yaşanan minik felaketlerinden biri. Panikle yapılan ilk hareket ise genelde aynı: cihazı pirinç dolu bir kaba koymak. Çünkü yıllardır “pirinç nemi çeker” denilerek bu yönteme başvuruluyor.
Ancak uzmanlara göre pirinç, sandığımız kadar etkili bir kurtarıcı değil. Evet, pirinç belli oranda nemi emer ama cihazın içine sızmış suyu tamamen ortadan kaldıracak kadar güçlü bir emici değil. Üstelik uzun süre bekletilen cihazlarda paslanma ve oksitlenme riski artıyor.
TELEFON ISLANINCA NE YAPILMAMALI?
Cihaz ıslandığında yapılan en büyük hata, hemen açmaya çalışmak ya da kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmak. Bu iki davranış da suyu daha derin bölgelere iterek kalıcı hasara yol açabiliyor.
Aynı şekilde telefonu sallamak veya şarja takmak da riskli. Çünkü içerideki su, devrelerle temas ettiğinde kısa devreye sebep olabiliyor.
DOĞRU KURTARMA ADIMLARI
Uzmanlara göre yapılması gereken ilk adım, telefonu hemen kapatmak ve mümkünse bataryayı çıkarmak. Ardından SIM kart ve hafıza kartı gibi parçaları da çıkarıp cihazı nazikçe kurulamak gerekiyor.
Sonrasında en etkili yöntem, silika jel paketleri veya vakumlu torba kullanmak. Silika jel, pirince göre 10 kata kadar daha fazla nem çekme kapasitesine sahip. Eğer elinizde bu malzemeler yoksa, cihazı kuru ve hava alan bir ortamda 24-48 saat bekletmek en güvenlisi.
TEKNİK SERVİSİN ÖNEMİ
Cihazın içinde gözle görünmeyen nem kalıntıları varsa, zamanla oksitlenme ve arıza kaçınılmaz hale geliyor. Bu nedenle telefonun kuruduğundan emin olunsa bile, yetkili bir teknik servise göstermek önemli.
Servislerde cihazın içi açılarak profesyonel kurutma işlemi yapılabiliyor. Böylece ileride yaşanabilecek performans sorunları veya donanımsal arızaların önüne geçiliyor.
Kaynak: Wired, Telstra
