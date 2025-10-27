Otomotiv pazarından kimler geldi, kimler geçti!

Kasım 2023'te Türkiye'deki otomobil satışını durdurma kararı alan Japon üretici Mazda cephesinde önceki günlerde yeni bir gelişme yaşandı.

Otomobil satışını askıya almasının ardından Türkiye'de son 2 senedir sadece satış sonrası ve servis organizasyonlarına devam eden Mazda, Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilmeye başlandı.

Yapılan açıklamaya göre, Doğan Trend, Mazda’nın Türkiye’deki mevcut servis ağı yönetimini üstlenerek, tüm Mazda servislerinde müşterilere uzman bakım hizmeti ve orijinal yedek parça sunacak.

İşte bu gelişme, markanın meraklıları tarafından Mazda'nın Türkiye'ye geri dönüşü şeklinde yorumlandı ve heyecan yarattı. Fakat, Doğan Trend'den yapılan açıklamaya göre, bu aşamada satış operasyonu planlanmıyor. Yine de, geçmişte yüksek motor hacmi nedeniyle modellerinin çoğunu Türkiye'ye getiremeyen markanın, elektrikli dönüşümü ile birlikte önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeniden satışlara başlama ihtimalinden bahsedebilir.

Mazda'daki gelişmeler, son dönemde Türkiye pazarına giriş yapan diğer markaları da merak konusu haline getiriyor. Öyle ki, son 10 yıl içinde bazı markalar çekilme kararı aldığı Türkiye'ye tekrar ve daha güçlü bir biçimde geri dönerken, özellikle son 3 yıldır ise onlarca otomobil markası Türkiye'ye ilk kez ayak basmış durumda. Şimdi gelin, son yıllarda hangi otomobil markaları Türkiye pazarına giriş yapmış, birlikte bakalım...

2017'DE ÇEKİLDİ, 2023'TE GERİ DÖNDÜ Türkiye pazarına son yıllarda giriş yapan markalara bakıldığında, neredeyse hepsinin Çin'den geldiği görülüyor. Öyle ki, Çinli otomobil markalarının toplam satışları bir dönem toplam pazarın yüzde 10'unu bile bulmuştu! Çinlilerin Türkiye serüveni ise bundan 15 yıl öncesine kadar uzanıyor. Türkiye'ye 2010'lu yıllarda Çin'den gelen Chery ve Geely, bir süre sonra satışlarda istedikleri performansı elde edemeyerek satışlarını durdurma kararı almışlardı. Bu iki markadan Chery ise, 2017'de çekildiği Türkiye'ye 2023 yılında tekrar dönme kararı aldı. Bugünlerde Türkiye'ye yatırıma hazırlanan Chery, 2024 yılında Jaecoo markasını da Türkiye'ye getirirken, bir diğer alt markası Omoda'yı da Türkiye'ye getirmek için düğmeye bastı. ÇİN'DEN 3 MARKAYI BİRDEN GETİRDİ Bir diğer Çinli Skywell ise 2021 yılında Türkiye'ye ayak bastı. Marka, o dönem Türkiye'de pek rağbet görmeyen elektrikli modelini satışa sunmuş, bir dönem en çok satılan elektrikli otomobil markası haline gelmişti. Skywell'i Türkiye'ye getiren Ulu Motor, 2023 yılında da o dönem henüz Stellantis ile ortaklık yapmayan Çinli Leapmotor'un Türkiye'de temsiliyetini üstlenmişti. Ulu Motor'un bağlı olduğu Ulubaşlar Holding, son olarak bu yıl içinde Çin'den Forthing markasını Türkiye'ye getirdi.

AYAĞININ TOZU İLE YATIRIM KARARI ALDI Bir diğer Çinli marka BYD'de 2023 yılında Türkiye'ye giriş yaptı. O dönem iki modelini satışa sunan BYD, 2024 yazında Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım kararının almasının ardından ise kelimenin tam anlamıyla gaza bastı ve model sayısını artırdı. Bugün farklı segmentlerden 7 otomobili Türkiye yollarına çıkaran BYD, ALJ Türkiye bünyesinde temsil ediliyor. ALJ Türkiye demişken, 2012 yılında Toyota'nın Türkiye'deki pazarlama ve satış haklarını devralan ALJ, 2016 yılında da Toyota'nın premium markası Lexus'u Türkiye'ye getirmişti. TİCARİ ARAÇLAR DA GİRİŞ YAPTI Çin'den devam edecek olursak, Seres Group bünyesinde faaliyet gösteren DFSK geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye yeni giren markalar arasında yerini aldı. DFSK gibi ticari araçlar üreten bir diğer Çinli Foton da, Otokar işbirliği ile pick-up ve ticari araç modellerini satışa sunuyor. Yazının başında bahsini ettiğimiz Mazda ile tekrar gündeme gelen Doğan Trend ise Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomobil üreticisi MG'yi 2021 yılında Türkiye'ye getirmişti. SAIC'in ticari araç markası Maxus da 2023 yılından bu yana Doğan Trend tarafından Türkiye'ye getiriliyor.

2 MARKA İÇİN ESKİŞEHİR'DE ÜRETİM YAPACAK Türkiye'ye son yıllarda giriş yapan bazı Çinli markaların yatırım için hazırlandıklarını da yukarıdaki satırlarda bahsini etmiştik. 2023 yılında Türkiye'ye gelen Çinli otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM de bugünlerde Eskişehir'de bir fabrika kurma hazırlığı içerisinde. Fabrika, SWM Motors'un Türkiye temsilcisi ATMO Group ve Urzema Holding ortaklığında hayata geçirilecek. Tesiste bir diğer Çinli JAC markası için de üretim yapılacak ve bu marka da Türkiye'de satışa sunulacak. TEK MODEL İLE VARLIK GÖSTERİYORLAR 2024 yılında ise yıllar önce çekildiği Türkiye pazarına kendisi dönmeyen Geely, grup şirketlerinden Lynk & Co'yu Türkiye'ye gönderdi. O dönem tek bir model ile satışa başlayan Lynk & Co'nun Türkiye'deki geleceği ise belirsizliğini koruyor. Öyle ki, markanın fiyat listesi 23 Temmuz 2024'ten bu yana güncellenmezken, 2025 model yılına ait herhangi bir bilgi ise Kasko Değer Listesi'nde yer almıyor. Çin'den otomotiv akınına katılan bir diğer marka da, Çin'in eski devlet başkanı Mao Zedong'dan bu yana ülkenin devlet başkanları tarafından tercih edilen Hongqi oldu.

2023 yılında Yeniköy Motors tarafından Türkiye'ye getirilen marka, Türkiye'de sadece elektrikli SUV modeli E-HS9'u satışa sunuyor. AVRUPA'DAN DA YENİ MARKALAR GELİYOR Son yıllarda Türkiye'ye giriş yapan tüm markaların tamamının Çin'den geldiğini sanmak doğru olmaz. Avrupa ve ABD'den de yeni markalar Türkiye pazarında varlık göstermeye başladılar. Hazır Yeniköy Motors demişken, şirket bu yıl başında İngiliz otomobil üreticisi Morgan Motor Company'nin Türkiye temsilciliğini üstlendi. Yüzde 100 el yapımı araç üreten Morgan Motors'un Türkiye'deki satışları ise yılın üçüncü çeyreğinde başladı. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen markalara bir başka örnek de 2021 yılında yaşandı. Doğuş Otomotiv, daha önce Seat'ın sportif modellerine verilen isim olan ve ardından markanın en sportif seçeneklerinin sunulduğu bir alt marka halini alan Cupra'yı 2021 yılında Türkiye'de satışa sundu. Türkiye'ye son dönemde giriş yapan markalar kervanına Fransa'dan bir marka katıldı. Renault Group bünyesindeki spor otomobil markası Alpine, 2024 yılında Türkiye'ye giriş yaptı.

O dönem markanın tek modeli A110'a, bu yıl ise elektrikli A290 eklendi. TÜRKİYE SATIŞLARI TÜM AVRUPA'YI GEÇTİ Pazara yeni giriş yapan markalar arasında ABD'den Tesla da bulunuyor. Fakat, 2023 yılında Türkiye'ye resmi giriş yapan Tesla, kendi ülkesinde ürettiği otomobiller yerine Almanya'da ürettiği Model Y'yi satışa sunuyor. Türkiye'ye son yıllarda giriş yapan markalar arasında ulaştığı satış rakamları ile dikkat çeken Tesla, geçtiğimiz aylarda tüm Avrupa'dan daha fazla Türkiye'de araç satarak gündeme gelmişti. YERLİ OTOMOBİL 2 YILDAN FAZLADIR YOLLARDA Tüm bu markalar arasında Togg'u da eklemeden olmaz. 29 Ekim 2022'de, Cumhuriyet'in 99'uncu yaş gününde seri üretim yolcuğu başlayan yerli otomobil markamız Togg, 2023 yılında ise satışlara başladı. 2025 yılına kadar tek bir model ile satışlarına devam eden Togg, Eylül 2025'teki Münih Otomobil Fuarı'nda ise hem ihracata başlamak için adım attı hem de ikinci modelini dünyaya sergiledi. Togg'un ihracat serüveni kısa bir süre önce Almanya ile başlarken, sırada Fransa ve İtalya'nın olduğu açıklandı. Görüldüğü üzere, Türkiye'ye özellikle son 5 yıl içinde onlarca marka giriş yapmış durumda. Bu markaların büyük çoğunluğunun Çinli olması ise kuşkusuz dikkat çekiyor. İçinde bulunduğumuz dönemde yurtdışı açılımına ağırlık veren Çinli markalar, Batı pazarlarına önce Türkiye'den açılıyorlar. Otomotiv pazarının son yıllarda rekor üstüne rekor kırması da kuşkusuz bu markaları cezbediyor.

İşte satışlarda kaydedilen bu ivme BYD, Chery ve SWM örneklerinde olduğu gibi işin yatırım boyutuna daha fazla döndürebilirse, Türk otomotiv sanayisi ilerleyen yıllarda dünyada daha da üst sıralara çıkabilir.