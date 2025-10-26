Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: 10 kişiyle Fenerbahçe'yle berabere kaldılar! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: 10 kişiyle Fenerbahçe'yle berabere kaldılar!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 19:55 Güncelleme: 26.10.2025 - 19:55
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        "10 KİŞİYLE F.BAHÇE'YLE BERABERE KALDILAR"

        Göztepe bu ligin en dinamik takımlarından biri. Göztepe maçları biraz zor geçiyor. 11'e 11'de bunu daha net gördük. Çok fazla uzun top, ikinci top, geçiş hücumu... Her taç atışı... Uzun taç atıyorlar. Duran topları, kaleci atışları uzun. Bazen maçın oynanmadığı yerler de oluyor. Ancak, onun yanında bunu çok iyi oynuyorlar. İkinci topu oynuyorlar. Önde rakip kaleye çabuk gidiyorlar. Maça önde baskıyla başladılar, bunu bekliyorduk. Efkan'ı da araya baskıya götürdüler. 1-0 geriye düştük. Devamında 1-1'i yakaladık. Oyuna daha net girdik. Rakibin 10 kişi kalması sonrası başka bir maç oldu. 10 kişiyle Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynadılar, bunu da iyi oynuyorlar. Berabere kaldılar. Açtık, 2-1 ve 3-1 oldu. Kalecinin önemli kurtarışları vardı. Önemli bir takımı yendik. 3 gol yemişlerdi. Önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti bizle beraber olmayan Torreira ve babasına armağan ediyoruz. Babası bize hep uğurlu geliyor buraya geldiğinde.

        "RAKİP 10 KİŞİ KALINCA 2'Lİ OYNADIK"

        Rakip 10 kişi kalınca özellikle Jakobs'u daha yüksekte kullandık. Icardi'yi de forvet yaptık. Sara'yı da orta sahanın önüne attık. Yunus'u kanata aldık. Mauro ile birlikte daha çok üretmeye başladık. 3'lü savunma oynayan takımlara karşı 2'li forvet daha kolay oluyor. Rakip 10 kişi kalınca daha kolay oldu. Düşündüğümüz, uygulayacağımız şeylerden biri bu. Maç maç, rakibe göre yapıyoruz.

        "KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        120 maçta 100 galibiyet oldu. Ben tabii ki teknik adam olarak başındayım ama aslolan Galatasaray. Bu Galatasaray'ın başarısı. Futbolcularla beraber önemli emek veriyoruz ama hayatımızda bizi hep destekleyen taraftarımız var. 100. galibiyeti onlara armağan ediyorum. Onlarla başarıyoruz. Başkanımız, yönetimimiz istediğimiz bir kadro kurdu. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Daha nice 100 galibiyetler diyelim. Avrupa'da da iyi yoldayız. Çok odaklandık. En büyük pay oyuncularımızın. Benim 3.5 senem oldu. Başından beri olan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum.

        "KAZANDIKÇA BİRLİKTELİK ARTIYOR"

        Bu sene çok değişiklik yapmadık. Çok net emin olduğumuz oyuncuları aldık. Adaptasyon dönemlerini tamamlamaya başladık. Yükselen pozitif enerjiyi görüyoruz. En başta bunu yakalayamıyorsunuz ama günler geçtikçe, maçlar oynadıkça adaptasyon oluşuyor. Onlardan çok mutluyum. İyi bir ekip. Oynayan oynamayan üzülmeler, kırılmalar oluyor. Her teknik adam için zorluk. Hizmet ettiğimiz bir kurum var. Galatasaray'ın başarısı için her oyuncunun başlamayı, girmeyi, hiç oynamamayı kabul etmesi gerekiyor. Bu işimiz. Duygularımız var ama profesyonel bir hayat var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çok maç oynuyoruz. Tüm oyuncularıma şans vermek istiyorum. Bugün şans veremediklerim oldu, üzgünler. Uzun süre sonra Arda ve Ahmed oyuna girdi. Onları pozitif, oyuna giremeyenleri üzgün görüyorsunuz. Oyuncularıma, takım kaptanlarım da önemli... İçerideki birlikteliği tutuyorlar. Kazandıkça birliktelik artıyor.

