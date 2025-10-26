Hem bilgililer hem de paraları var! Hakkında yeterince konuşmadığımız X kuşağı hakkında 10 ilginç gerçek!

Z kuşağı, alfa kuşağı derken bu kuşakların yolunu açan asıl kuşak olan X kuşağının hakkını sürekli yiyoruz. Bugünkü jenerasyon tartışmalarında en çok konuşulan şey Z kuşağı ve alfa kuşağının ne kadar fakir olduğu ve bu kuşaktaki çocukların yeterince zeki olup olmadığı... Halbuki annelerimizin ve babalarımızın kuşağı da olan X kuşağı bugünkü tartışmaların ikisinden de kazançlı çıkıyor çünkü X kuşağı hem oldukça akıllı hem de bugünkü kuşağın aksine onların paraları var! İşte hakkında yeterince konuşmadığımız X kuşağı hakkında 10 ilginç gerçek!

X kuşağı 1965-1980 yıllarını kapsar İsterseniz önce kuşağın sınırlarını çizerek başlayalım. Bugün X kuşağı olarak anacağımız grup 1965 ile 1980 yılları arasında doğan insanları kapsıyor. 1981 yılında doğanlar Y kuşağını oluşturuyor. Yani bugün 40-60 yaşında olan insanlar X kuşağına mensup!

Emek vermenin karşılığını aldılar X kuşağındakiler hayatta herhangi bir şeye emek verirlerse bunun karşılığını alacaklarını biliyorlardı çünkü dünya savaşlarından sonra yeniden şekillenen bir dünyada her şeye ve herkese yer vardı. Yeniden kurulan bu dünyada bir şeye sahip olmak için emek vermek yetiyordu.

Teknolojiye uzak değiller X kuşağı bizim kadar dijital bir çağda büyümüş olmasa da hem bilgisayarın icadına hem de internetin keşfine yetişmiş bir kuşak oldukları için bugünlerde yapay zekayla ve sosyal medyada uyumlanmakta ufak tefek aksaklıklar yaşasalar da bilgisayarı ilk kullanan kuşak onlar, bunu unutmayın!

Kültürel olarak yönlendiriciler Bilgisayarla ve internetle ilk tanışan kuşak olmaları onların popüler kültürde yönlendirici olmalarını sağladı. Örneğin, "chill pill" ve "dude" gibi ikonik kelimeleri popülerleştirerek dijital kültüre yerleştiren kuşak X kuşağından başkası değil...

Sayıca daha azlar! Bugün dünyada X kuşağına mensup nüfus 65 milyon kişiyi kapsıyor. Aslında bu sayı onların ebeveynleri olan Baby Boomer kuşağından da Çocukları olan Y kuşağından da az bir sayı. Belki de onlar hakkında çok az konuşulmasının nedeni oldukça az olmalarıdır...

İmkansızlıklar içinde büyüyüp kendilerini yetiştirdiler X kuşağının doğduğu ve büyüdüğü yıllar savaşların ve siyasi krizlerin ülke sınırlarını değiştirdiği yıllardır. Özellikle eğitim alanında çok fazla kısıtlı imkan vardı. Çoğu öğretmene ve okula erişmekte zorlanıyordu ama kendilerini bu imkansızlıkların içinde geliştirdiler. Ayrıca meslek sahibi olmak için eğitimin şart olduğu bir dönemi yaşadıkları için X kuşağı içinde üniversite mezunu sayısı oldukça fazladır!

Bu kuşak, sandviç kuşağı! X kuşağının anne babası çok çalışan bir kuşak olduğu için bu çocuklar büyürken evde anne babalarının işten dönmesini bekleyen bir kuşaktı. Bu da onların çoğu öğünlerini hızlıca hazırlanmış bir sandviçle geçiştirmesine neden oldu.

X kuşağı dengeli bir hayat seviyor! X kuşağının ebeveynlerinin çok çalışması, uzun saatler yalnız kalmaları ve hayatlarında işin çok önemli bir yer kaplaması onları kendi hayatlarında denge arayışına itiyor. X kuşağı uzun saatlerini işe vermek istemiyor. İşin sabit ve dengeli saatlerde yapılmasını istiyorlar. Bu kuşağın 8-5 çalışmaya düşkünlüğü biraz da bundan!

X kuşağının daha çok parası var! X kuşağı babalarından ve çocuklarından daha zengin bir kuşak! Hatta dünyanın sayılı milyarderleri hep X kuşağından çıkıyor. İyi bir eğitimle ve çalışarak kazanmaya alıştıkları için mi yoksa dünyanın imkanları onlar büyürken paylaştırıldığı için mi bilinmez ama X kuşağı ekonomik imkanlar bakımından öncesini ve sonrasını geride bırakan tek kuşak!

X kuşağı okumayı seviyor! Bilgisayarı, interneti, renkli televizyonları ve pek çok teknolojiyi ilk deneyen kuşak X kuşağı olsa da onların çocukluğunda ve yetiştiği yıllarda bilgi, sosyallik ve kültürel birikim okumaktan geçerdi. Bu yüzden X kuşağı bugün hala okuma alışkanlığının çok yüksek olmasıyla ünlü bir kuşaktır! İzleyerek öğrenmeye alışık değiller, onlar için hala birkaç satır okumak en hızlı öğrenme biçimi.