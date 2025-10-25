İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı! Story atan parmaklar artık örgü için ilmek atıyor

Örgüyle ilişkim, bir ters-bir düz şeklinde, en fazla atkı örmekle sınırlı kaldı. Kabul edelim; atkı işi de fena değil, ama gönül isterdi ki şöyle gururla giyilebilecek kazaklar da örebileyim... Ama ne yazık ki yıllar önce yünler ve şişlerle aramıza epey bir mesafe girdi, bu ilişkiyi daha fazla sürdüremedik.

Fazla 'babaanne işiydi' de kendime mi yakıştıramadım ya da teknolojiye yenik düşüp parmaklarımı dokunmatik ekranlara mı teslim etmiştim? Galiba artık yeniden içimdeki babaanneyi uyandırma vakti!

Her geçmiş dönem modasının, yıllar sonra modifiye olmuş şekilde yeniden moda olması gibi, örgü işi de yeni kuşağın modası haline gelmiş durumda.

Acaba bu 'büyükanne hobisi'ni edindiğim 25 yıl öncesinde de sosyal medyada bu nevi yayma şansım olsaydı, 'Şişlerle geri dönüşü olmayan ayrılığımız söz konusu olmaz mıydı?' diye düşünmeden edemiyorum.

Baksanıza, örgü örme işi, özellikle genç nesiller arasında sahneye yeniden dönüş yapıyor. Hem de muhteşem bir dönüş! Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında yükselen bir trend, örgü...

ABD'de Eventbrite adlı araştırma şirketinin verilerine göre, Z kuşağının örgü ve iğne işi atölyeleri gibi buluşmalara olan ilgisi, kısmen dijital tükenmişlikten kurtulma arayışıyla birlikte son dönemde arttı.

Nostalji sevenler için bir mutluluk kaynağı olabilir, ama bu işin faydaları nostaljinin ötesine geçiyor. Son araştırmalar, örgü örmek gibi yavaş ve dokunsal aktivitelerin, hafızayı, dikkati ve motor fonksiyonları harekete geçirirken stresi düzenlemeye yardımcı olmak da dahil, çeşitli yollarla uzun vadeli bilişsel sağlığı desteklediğini gösteriyor.

Örgü örmenin yanına ister ahşap oymacılığı, ister maket yapımını koyun; bilim, uygulamalı ve zihinsel olarak zorlayıcı hobilerle uğraşmayı, beyin sağlığını desteklemenin en basit yollarından biri olarak görüyor.

BEYNİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Örmek, ince motor koordinasyonunu, yaratıcı planlamayı ve ritmik iki taraflı hareketi benzersiz bir şekilde bir araya getiriyor. Bunların hepsi aynı anda farklı beyin sistemlerini harekete geçiriyor.

Uzmanlar, iki elin dönüşümlü olarak kullanılmasıyla oluşturulan bu iki taraflı uyarımın, kortizol (vücudun strese verdiği tepkiyi düzenleyen hormon) seviyelerinde düşüş, serotonin (mutluluk hormonu) ve dopamin (motivasyon hormonu) artışı, duygusal durumda iyileşme ile bağlantılı olduğunu söylüyor.

Frontiers in Behavioral Neuroscience dergisinde geçen yıl yayınlanan bir çalışma, yaratıcı çabaların beynin özellikle haz, motivasyon ve ruh haliyle yakından ilgili bölgelerini nasıl harekete geçirdiğini gösterdi. Üstelik şekerli yiyeceklerle tetiklenen dopamin artışlarının aksine, örgü örmek, daha yavaş ve daha istikrarlı bir ödül sağlıyor.