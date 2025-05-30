Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

Brezilya'daki hapishanelerde bir program uygulanıyor. Mahkumlar kitap okuyup yorumlayarak hapis sürelerini kısaltabiliyor. “Okuma Yoluyla Af” (Remição pela Leitura) olarak adlandırılan program, hem rehabilite edici hem eğitici hem de kurtarıcı nitelikte. Mahkumlar, okudukları her kitap için bir inceleme yazıp 4 gün ceza indirimi alabiliyorlar. Yılda en fazla 12 kitap rapor sunabiliyor ve bu sayede her yıl cezalarında en fazla 48 gün indirim alabiliyorlar.

Program neyi hedefliyor?

Brezilya, hapishanelerdeki aşırı popülasyonu çözmek, okuryazarlığı teşvik ermek ve mahkumları güçlendirmek için güzel bir yol bulmuş gibi görünüyor: Mahkumlara okuyarak cezalarını kısaltma şansı sunmak.

Brezilya Adalet Bakanlığı'nın himayesinde başlatılan program, edebiyat ve özgürlüğü bir araya getiriyor. Eyalet ve federal hapishanelerdeki tüm mahkumlar programa katılıp yılda 48 güne kadar ceza indirimi alabiliyorlar. Kitap ve inceleme başına dört gün, yılda en fazla 12 kitap. Programın hedefi yüksek: Kalabalığı azaltmak, okuryazarlığı artırmak ve toplumun hapis cezasını algılama şeklini değiştirmek.

Kitapla ilgili rapor yazılması gerekli

Sistem, tasarım açısından basit görünmekle birlikte, kuralları sert. Mahkumlar, önceden onaylanmış türlerden bir kitap seçiyorlar. Okuma, kitabın hacmine bağlı olarak 21 ila 30 gün içinde tamamlanmak zorunda. Ardından, 10 günlük süre içinde kitapla ilgili eleştirel bir rapor hazırlanması gerekli.

Yazılan basit bir kitap eleştirisi gibi algılanmasın. Bu yazılar; öğretmenler, kütüphaneciler ve sivil toplum üyelerinden oluşan bir doğrulama kurulu tarafından gramer, tutarlılık ve bilişsel kavrayış derinliği açısından değerlendiriliyor. Eğitimciler, daha önce sınırlı eğitim almış olanların bile edebi analiz ve kompozisyon becerileri kazandıklarını, bu becerilerin insanları topluma yeniden entegre etmek için gerekli olduğunu belirtiyorlar.

Birçok mahkum sadece ceza süresini kısaltmak için başlıyor, diyor bu programlarda çalışan eğitimci Lucia Andrade, ama sonunda bir şeyler değişiyor, okumayı sevmeye başlıyorlar, tartışmak istiyorlar, öğrenmek istiyorlar.

Tekrar suç işleme yüzdesi oldukça düştü

Brezilya hapishaneleri dünyanın en kalabalık hapishaneleri. Adalet Bakanlığı 700 binden fazla kişinin parmaklıklar ardında olduğunu ve bunların çoğunun kapasitelerinin çok üzerinde çalışan tesislerde tutulduğunu tahmin ediyor. Geleneksel rehabilitasyon uygulamaları, bazı bölgelerde %70'e varan yüksek tekrar suç işleme oranını önleyemiyor.