Kan donduran çete cinayetleri

Silahlı Suç Örgütü çetesi Daltonlar ile ilgili hazırlanan iddianamede, 2 suç örgütünün silahlı çatışmasında işlenen karşılıklı iki cinayetin ayrıntıları yer aldı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre Daltonlar çetesi, Atızlar olarak bilinen suç örgütünün üyesi 'Hakan Çağlar' ismini kullanan Yunus Erden'i araca taktıkları takip cihazıyla takip ederek Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde öldürdü. Atız çetesi buna 4 gün sonra karşılık vererek Daltonların çete üyesi Ercan Kaptan'ı İstanbul'da öldürdü. Bu cinayete karşılık Daltonlar ise Atızlar çete üyelerinden birinin babasını öldürme planı yaptı. Ancak polisin düzenlediği geniş çaplı Kuyu 23 operasyonu sayesinde bu cinayet engellendi. Tüm bu olaylarla ilgili çete üyelerinin yazışmaları da iddianamede delil olarak yer aldı.