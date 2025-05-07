Anneler, Anneler Günü'nde gerçekten ne ister?

Olağanüstü özellikleriyle mutfak robotu, yeni nesil fritöz, zerre iz bırakmayan elektrikli süpürge, tencere seti... Liste böyle uzayıp gider. Buna kıyafet, makyaj malzemesi, kişisel bakım gereçleri falan da ekleyebiliriz. Klasik Anneler Günü hediyeleri işte...

"Bunlar hep kapitalizmin oyunları" diyenler burada mı?

"Amaan bu özel günler de hep para tuzağı canım"cılar hazır mı?

En başta sıraladığımız hediye seçeneklerine dönelim. Anneler, Anneler Günü'nde bunları mı ister gerçekten? E, isteyebilir... Hani şu kombinleri modern annenin yeni yüzünü yansıtan o markadan bir hediye çeki de fena olmayabilir. Ama aslında bu değil annelerin tek beklentisi.

Anneme yıllardır Anneler Günü'nde hediye alırım, uzak geçirdiğimiz yıllarda mutlaka bir şey göndermişimdir. Hep mutlu oldu haliyle... Ama unutamadığı tek bir Anneler Günü var. Sanırım ilkokul 1'deyim; annemin karşısına geçtim ve dizeleri okumaya başladım:

Küçük çocuklarına kendi başına bakmak zorunda kalıp da banyoda 30 saniyeden fazla duramıyormuş gibi görünen, her banyoya girdiğinde kapıya yaslanmış minik bir insanın aralıktan yüksek sesle nefes almasını duyan bir anne, Anneler Günü'nde kendine ayırabileceği bir dakikayı ister en çok. Bir arkadaşıyla kahve içmek için birkaç saate ihtiyaç duyar.

O, havada uçuşan mutfak malzemelerinden, elektronik eşyalardan oluşan hediye silsilesinin yanında, iç dünyamızda durumlar bambaşka. Anlamlı bir çift söz aslında her şey demek... Oğlumun elinden çıkma bir resmi, minik parmaklarıyla yazdığı bir notu kalbimin en güzel yerinde saklamak üzere beklemenin heyecanı içindeyim. Biliyorum, benim gibi düşünen annelerle birlikte biz aslında çok kişiyiz.

En pahalı hediyemdi bu anneme. Daha fazlasını hiç satın alamadım. Hayatımızın sonuna dek o anıyı zihin çerçevemizde asılı tutacağız.

"Anneciğim seni ben / Çiçeklerden yemişten / Sarı saçlı bebekten / Canımdan çok severim / Gitme hep yanımda kal / Beni kollarına al / Pembe gülden daha al / Yanağından öperim.”

Ergen çocukları olan bir anne, Anneler Günü'nde en çok ailesiyle vakit geçirmek ister. Çocuklarıyla sahilde yürüyüşe çıkmak mesela... Herkesin telefonunu evde bırakması ne harika olurdu!

Çocuklarının onunla bir sanat müzesine gitmesini ister. Bundan hoşlanmaları gerekmiyor ve kabul edelim ki muhtemelen hoşlanmayacaklardır da… Ama hoşlanmamalarını gizlemek, hediyenin bir parçası olacak zaten.

Ebeveynlerin çocuklarına uyguladıkları ‘evet günleri’ vardır ya hani, o gün tüm istekler yerine getirilir. İşte, aynısından anneler de ister! Botanik bahçesi veya bisiklet turu içeren bir ‘evet günü’ mesela…

Bir anne en çok ‘sıfır planlama’ yaptığı bir günü ister hediye olarak. Kahvaltıda ne var, öğle, akşam yemeğinde ne var? Bugün ne yapıyoruz? Evden çıkarken yanımıza her şeyi aldık mı? İşte bunları hiç düşünmeden bol yemeli içmeli, piknik yapmalı bir gün mesela… (Piknik malzemelerini toplayıp temizlemek zorunda kalmadan hem de.)