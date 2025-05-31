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30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi

İnsan alışkanlıkları, insanın eşya ile ilişkisi... Sosyoekonomik ve kültürel yelpazenin tüketim alışkanlıklarına etkisi ne olabilir? Bir ailenin sahip oldukları bize o aile hakkında neler anlatabilir?

Giriş: 31.05.2025 - 07:30 Güncelleme: 31.05.2025 - 07:30
Habertürk
Haberler Stil 30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi! Bakalım ailelerin eşyaları size ne anlatacak...
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Maddi Dünya: Global Bir Aile Portresi isimli kitapta foto muhabiri Peter Menzel ve 16 fotoğrafçı arkadaşı, sahip oldukları tüm ev eşyalarını evlerinin dışında sergileyen ailelerin portrelerini fotoğraflamıştı. Yaklaşık 30 aile, fotoğraflarda, farklı ülkelerdeki yaşamı gösteren bir zaman kapsülüne girmiş gibiydi. İnsanlığın sosyoekonomik ve kültürel yelpazesini çarpıcı bir şekilde fotoğraflarına yansıtan Peter Menzel ve arkadaşlarının peşine düştüğü soru, bir ailenin sahip olduklarının bize o aile hakkında neler anlatabileceğiydi...

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Menzel'in çektiği fotoğraflarda bazı ailelerin eşyası çokken, bazı ailelerin çok daha mütevazı olduğu ve çok az eşyaya sahip oldukları görülüyordu. Eşyası az olan aileler de eşyası çok olan aileler gibi gayet mutlulardı. Bu çarpıcı görsel karşılaştırma, farklı kültürlerdeki yaşam biçimlerini, ekonomik uçurumları ve ‘ihtiyaç’ ile ‘sahip olma’ kavramlarının ne kadar göreceli olduğunu gözler önüne sermişti. Serinin her fotoğrafı, göreni kendi tüketim alışkanlıkları ve eşyalarla kurduğu ilişki üzerine düşündürtmüştü.

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Bu kitap geçen gün sosyal medyada gördüğüm biraz da iç acıtan türden bir paylaşımı görünce aklıma geldi. Faydası olandan bizim için değerli olanlara kadar irili ufaklı her eşyayı, dünyayı ve onun içindeki yerimizi anlamlandırmak için kullanırız. Bazılarını bizimle işi bitse bile atamayız, biriktiririz. Ölünce bu eşyalara ne olur? Sevdiklerimizle aramızdaki bağı canlı tutan eşyalar olabilir mi? Hayali bir insana uzanan gerçeklik bir eşya ile anılabilir mi?

Bana bu kitabı hatırlatan paylaşımın linkini buraya bırakıyorum. Sizde nasıl hisler uyandıracak acaba?

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Materyal Dünya: Global Bir Aile Portresi'nden bazı kareler

Bhutan

Bhutanlı Nalim ve ailesi, tüm eşyalarıyla birlikte. Geçimini çiftçilik yaparak kazanan aile Shingkhey köyünde 3 katlı bir toprak evde yaşıyor. Kambur bir sırtı ve çarpık bir ayağı olan Namgay devletten kiraladığı küçük bir değirmenle komşuları için tahıl öğütüyor. Köy 14 haneli.

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Küba

Havana'da yaşayan Costa Ailesi tüm eşyalarıyla birlikte evlerinin dışında.

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Japonya

Tokyo'da yaşayan Ukita Ailesi tüm eşyalarıyla birlikte evlerinin önünde.

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İzlanda

Hafnarfjordur'da yaşayan Thoroddsen Ailesi tüm eşyalarıyla birlikte evlerinin önünde poz verdi

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Amerika

Kaliforniya'da yaşayan Caven Ailesi, garajda sakladıkları kitap kutuları dışında tüm maddi varlıklarıyla...

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Amerika

Pearland, Teksas'tan Skeen ailesi, tüm eşyalarıyla birlikte evlerinin dışında.

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Güney Afrika

Qampie Ailesi, 15 Mart 1993, tüm eşyalarıyla birlikte evlerinin önünde. Qampie ailesi Güney Afrika'da Johannesburg'un (Joberg) dışında, Soweto olarak adlandırılan Southwest Township'in geniş bir bölgesinde 400 metrekarelik beton blok dubleks bir evde yaşıyor.

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Mali

Natomo ailesi tüm eşyalarıyla birlikte Kouakourou'daki evlerinin çatısında.

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Moğolistan

Ulan Batur'da yaşayan Regzen ailesi tüm eşyalarıyla birlikte evlerinin dışında....

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Meksika

Guadalajara'dan Castillo Balderas ailesi, tüm eşyalarıyla birlikte evlerinin dışında.

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Kuveyt

Abdulla ailesi tüm eşyalarıyla birlikte evlerinin önünde poz veriyor.

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