En önemli motivasyon "kaliteyi ucuza almak"

Geniş katılımlı bir ankete göre katılımcıların ikinci el alışveriş yapmasının en yaygın nedeni normalde satın alamadıkları lüks markalara ulaşma isteği, ikinci neden ise uygun fiyatlı olması. Yani fiyat önemli bir motivasyon. Z kuşağına göre ikinci el ürünler satın almak, daha ucuz fiyatlarla daha uzun ömürlü giysilere ulaşmak anlamına da geliyor. Ankete göre, Z kuşağından katılımcılarının %45'i, ikinci el marka bir ürüne perakende bir üründen 50 ila 200 dolar daha fazla para harcamaya razı. Çünkü bunu bir yatırım aracı olarak görüyorlar. Maliyetlerin artması, kumaş ve işçilikteki kalitenin düşmesi hepimizin bildiği ve gördüğü bir durum. Makul fiyata kaliteli ürünleri bulmak için ikinci el mağazalarına bakıyorlar. Z kuşağı ikinci el hediye almayı da seviyor: %30'u eski plaklar, vintage giysiler veya retro ev mobilyaları gibi ikinci el hediyeleri tercih ediyor.