Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray sahasında Beşiktaş'a kaybetmiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray sahasında Beşiktaş'a kaybetmiyor!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti. Öte yandan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisine nokta koydu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.10.2025 - 22:44 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan derbi tempolu başladı. Müsabakanın başında duran toplar ve geçiş oyunlarıyla etkili olan siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Galatasaray, oyunun hakimiyetini tamamen ele aldı. Kendi yarı alanında bekleyen ve geçiş oyunundan pozisyon arayan Beşiktaş karşısında 34. dakikada Davinson Sanchez'in atılmasıyla bir kişi eksilen sarı-kırmızılı ekip, devreye 1-0 geride girdi.

        • 2

          Bir kişi eksik oynamasına rağmen ikinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan'ın 55. dakikada bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı. Bu golün ardından siyah-beyazlılar, topa daha fazla sahip olmaya başladı. Yediği baskıyı gol yemeden atlatan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise istediği pozisyonları bulamadı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

          Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Galatasaray, birçok olumsuzluk yaşadığı derbiden 1 puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez puan kaybederken puanını 22'ye çıkardı.

        • 3

          İLKAY GÜNDOĞAN İLK GOLÜNÜ ATTI

          Yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Galatasaray kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

          Uzun yıllar Avrupa'nın üst düzey takımlarında top koşturan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında taraftarı olduğu sarı-kırmızılı ekibe transfer oldu.

          Galatasaray'da 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyen İlkay, 4. Süper Lig müsabakasına Beşiktaş derbisiyle çıktı. Geride kalan 5 karşılaşmada skor katkısı veremeyen İlkay Gündoğan, derbinin 55. dakikasında 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

        • 4

          G.SARAY YAKLAŞIK 1 SAAT EKSİK OYNADI

          Sarı-kırmızılı takımda tecrübeli savunma oyuncusu Davinson Sanchez, kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

          Hakem Yasin Kol, müsabakanın 34. dakikasında gelişen ani Beşiktaş atağında Rafa Silva'yı engellemek isteyen Sanchez'i faul yaparak bariz gol şansını önlediği gerekçesiyle oyundan attı. Galatasaray, mücadelenin yaklaşık bir saatlik bölümünde bir kişi eksik mücadele etti.

          Yasin Kol, geçen sezon Galatasaray'ın ligde tek yenilgisini yaşadığı Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında da Przemyslaw Frankowski'yi ihraç etmişti.

        • 5

          ABRAHAM İLK DERBİSİNDE GOL ATTI

          Beşiktaş formasıyla Türkiye'deki ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkan Tammy Abraham, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

          Siyah-beyazlı formayla ligdeki 3. golünü atan İngiliz forvet, 13. maçında toplam gol sayısını ise 8'e yükseltti.

          Bu sezon Avrupa'da 5 gol atan Abraham, ligde de ikas Eyüpspor ve Zecorner Kayserispor maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

        • 6

          SON 6 DERBİDE 6 KIRMIZI ÇIKTI

          Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 6 maçın 5'inde 6 futbolcu kırmızı kart gördü.

          İki ekip arasında 5'i Süper Lig, 1'i ise Turkcell Süper Kupa müsabakası olmak üzere son 6 derbide iki ekipten üçer futbolcu oyundan atıldı.

          Önceki 5 derbide sarı-kırmızılı ekipten Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson, siyah-beyazlı takımdan ise Semih Kılıçsoy, Omar Colley ve Mert Günok kırmızı kart gördü. Bugün ise Davinson Sanchez, kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

        • 7

          G.SARAY'IN SERİSİNE SON VERDİ

          Beşiktaş, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisine nokta koydu.

          Geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi maça kadar ligde namağlup ilerleyen sarı-kırmızılı ekibi 2-1 yenerek namağlup şampiyonluk hayallerini suya düşüren siyah-beyazlı ekip, aldığı beraberlikle rakibinin 15 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

        • 8

          SÜPER LİG'DE 15 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

          Sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'deki 15 maçlık kazanma serisi sona erdi.

          Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. "Cimbom" söz konusu derbinin ardından yine bir Beşiktaş müsabakasında puan kaybederek kazanma serisini sürdüremedi.

          Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi.

        • 9

          SEYRANTEPE'DE 5 MAÇ SONRA PUAN ALDI

          Derbiden 1 puanla dönen Beşiktaş, 5 sezon sonra Galatasaray deplasmanında puanla tanıştı.

          Seyrantepe'de en son puanını 2019-2020 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalarak alan siyah-beyazlı ekip, 5 sezonluk aranın ardından rakibiyle bir kez daha berabere kaldı.

          Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray deplasmanında puan aldığı son maçta da kulübede teknik direktör olarak Sergen Yalçın görev yapıyordu.

        • 10

          G.SARAY LİGDE 15 MAÇ SONRA GERİ DÜŞTÜ

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 15 maç aradan sonra ilk kez skor olarak geri düştü.

          Ligde son olarak geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 1-0 geri düşen Galatasaray, sonrasındaki 15 müsabakada sadece 4 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte gol yediği 4 müsabakanın hiçbirinde skor üstünlüğünü rakibine vermedi.

        • 11

          SON 29 MAÇTA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

          Galatasaray, iç sahada yaptığı son 29 resmi müsabakada yenilmedi.

          RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 29. resmi müsabakasına çıktı.

          "Cimbom" bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet alırken, 8. beraberliğini yaşadı.

        • 12

          BEŞİKTAŞ'A KARŞI 500 GOL!

          Galatasaray, Beşiktaş ile girdiği tarihi rekabette 500. golünü attı.

          Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, 359. maç geride kaldı. Tarihi rekabetteki 128 maçı sarı-kırmızılılar, 116 karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar kazandı. 115 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

          Bugünkü derbiye kadar Galatasaray 499 gol atarken Beşiktaş 472 kez fileleri havalandırdı. İlkay Gündoğan'ın 1-1 beraberliği sağlayan golü, tarihi rekabette sarı-kırmızılı ekibin kaydettiği 500. gol olarak kayıtlara geçti.

        • 13

          BEŞİKTAŞ KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI

          Beşiktaş, gol yeme alışkanlığını Galatasaray karşısında da sürdürdü.

          Bu sezon oynadığı 13 resmi maçın 12'sinde gol yiyen Beşiktaş, ligde 12 gol atarken 9 kez topu ağlarında gördü.

          Sezon başında Avrupa kupalarına eleme turlarında veda eden siyah-beyazlılar, oynadığı 6 maçta ise 10 kez gol sevinci yaşarken 11 gol yedi.

          Beşiktaş, bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece Zecorner Kayserispor mücadelesinde kalesini gole kapattı.

        • 14

          İÇ SAHADA SON 22 LİG MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

          Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 22 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

          Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 22 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 18 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

          Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 22 iç saha maçında 56 kez rakip fileleri havalandırırken 18 golü kalesinde gördü.

        • 15

          EVİNDE BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 9 DERBİDE YENİLMEDİ

          Galatasaray, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 9 derbide 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.

          Sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlılara karşı ligdeki son iç saha yenilgisini 2016-2017 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla yaşadı. Galatasaray, sonrasındaki 9 derbide rakibine 3 puan vermedi.

          Söz konusu süreçte 7 galibiyet alan "Cimbom" 2. kez berabere kaldı.

        • 16

          16 DERBİDE 3. BERABERLİK

          Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki maçlarda elde ettiği iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

          Galatasaray, 15 Ocak 2011 tarihinde Hollanda ekibi Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe'deki yeni stadında siyah-beyazlı rakibini 16. kez konuk etti. Geride kalan 15 derbinin 11'ini Galatasaray kazanırken, 2'sinde Beşiktaş galip geldi. Söz konusu süreçte 3. kez bir derbi beraberlikle sona erdi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Habertürk Anasayfa