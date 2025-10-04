Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa FACİAYA RAMAK KALDI! İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!

        İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de, bir rezidans inşaatında yaklaşık 50 metre yükseklikteki vinç devrildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda vinç, yan taraftaki öğrenci yurdunun duvarını yıkarak içeri girdi. Öğrencilerin bulunduğu yurtta maddi hasar meydana geldi

        Ajanslar
        Giriş: 04.10.2025 - 10:31 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:55
        İstanbul Şişli'de olay, Mecidiyeköy'deki Fulya Mahallesi'nde yaşandı.

        Bir rezidansa ait inşaat alanındaki vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na doğru devrildi.

        VİNCİN KOLU YURDUN İÇİNE GİRDİ

        DHA ve AA'daki habere göre vincin kolu, yurt binasının duvarının bir kısmını yıkarak içeriye girdi.

        Öğrenciler, güvenlik görevlileri eşliğinde binadan tahliye edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

        FACİA UCUZ ATLATILDI

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yurt binasında hasar oluşurken, ekiplerin vinci kaldırmak için başlattığı çalışma sürüyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
