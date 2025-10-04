Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

REKLAM advertisement1

Gazze için her anlamda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız kardeşlerimizi bir an önce huzura, güvene eriştirmektir. Geçen hafta ABD'de bu yönde temaslarda bulunduk. BM'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları tüm dünyanın gündemine taşıdık. Sayın Trump ile de bu konuyu konuştuk. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi. Kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemlidir. Türkiye olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sumud filosu yolcuları 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacak.

REKLAM

Sultanbeyli ile bizim aramızda hep özel bir bağ oldu. En son 31 Mart 2024 seçimlerinde Sultanbeyli tercihini bir kez daha eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanbeyli'de de sizin emeklerinize, her bir kuruşunuza sahip çıkıyoruz. Sizin kaynaklarınızı sizin için kullandık, kullanıyoruz. Toplu açılış için Sultanbeyli'deyiz. Karşımda gördüğüm kardeşlerim buna ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. 41 projenin açılışı ile 9 projenin temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Bir İstanbullu olarak eser ve hizmetlerimizle sizlerin huzurunda olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Eserlerimizin ilçemize ve İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tam 50 projeye imza atan belediyemizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Yatırımlarda emeği geçen tüm kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burası insanıyla, tabiatıyla ve genç nüfusuyla öne çıkan bir ilçemiz, biz de ilçemizin bu vasfını daha da yükseltme hevesindeyiz.

Yaşadığımız deprem bize tekrar Marmara'da hızlı olmamız gerektiğini hatırlattı. Kentsel dönüşüm hayati öneme sahip. Bizim kentsel dönüşümdeki hassasiyetimizi herkes çok iyi bilir. Sultanbeyli'de de kentsel dönüşüme hız verdik. Kentsel dönüşüm için vatandaşlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Bu projeleri hayata geçirirsek çok kısa sürede çok büyük işler başarırız. Bizim yaptıklarımıza rantsal dönüşüm dediler, sabote etmeye çalıştılar. Olan maalesef millete oldu. Bizim yüreğimiz yandı. Projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat'ta ortada yoktu. Biz hamdolsun tüm kapasitemizle deprem bölgesindeydik. Önümüzdeki ay 350 bininci konutun kurasını çekeceğiz. Gece gündüz çalışıyoruz. Bedava ev vereceğiz diyenleri bir daha gören duyan olmadı. İzmir'de TOKİ'den bile iyi olacak dedikleri proje hüsran oldu. İnsanlarımızın parasını aldılar, sonra yüz üstü bıraktılar. Şimdi mahkemede bunun hesabını veriyorlar. Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut üreten TOKİ, yüzyılın konut projesini hayata geçirecek. 81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki fahiş kiraları engellemek için ilk kez kiralık sosyal konut inşa edeceğiz. Artık devlet olarak vatandaşımıza biz kiralık konut vereceğiz. Detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

Yetimin, öksüzün, emekçinin parası bir avuç soyguncu tarafından talan edilmiş, birilerin peşkeş çekilmiş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat belediye soyguncularına sahip çıkıyor. Bunları yapan da ihbar eden de kendi partisinden. Yargı da emniyet görevini yapmış. Ne yapsınlar sizin gibi yol mu verselerdi? Kaç kişinin hakkına girdilerse hepsinin hesabını mahkemede tek tek veriyorlar, verecekler. Biz 86 milyonun emanetini taşıyoruz. Biz bunun takipçisini olacağız. Her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracağız.