        Donald Trump'tan Hamas açıklaması | Dış Haberler

        Donald Trump'tan Hamas açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın yanıtına dair açıklamada bulundu. Trump, Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inandığını ifade ederken "İsrail derhal bombalamayı durdurmalı ki rehineleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." dedi.

        Giriş: 04.10.2025 - 00:17 Güncelleme: 04.10.2025 - 01:24
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın yanıtına dair açıklamada bulundu.

        Trump, Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inandığını ifade ederken "İsrail derhal bombalamayı durdurmalı ki rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilelim. Şu an bunu yapmak için çok tehlikeli. Zaten detaylar üzerinde müzakere yürütüyoruz. Bu sadece Gazze ile ilgili değil, Orta Doğu'da uzun zamandır istenen barışla ilgili." dedi.

        Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın açıklamasından ötürü şaşırdı. Netanyahu, Hamas'ın yanıtını Trump'ın planının reddi olarak görüyor.

        Hamas, ABD Başkanı tarafından teklif edilen plana yanıt vermiş ve savaşın sona ermesi ve İsrail'in çekilmesi için esirlerin serbest bırakılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

        Donald Trump Gazze planına göre, Gazze, Filistin halkının yararına olacak şekilde yeniden inşa edilecek.

        İsrail güçleri, esirlerin serbest bırakılması doğrultusunda belirlenen hattın gerisine çekilecek.

        Gazze apolitik ve teknokrat bir Filistinli komite tarafından yönetilecek. Komitede Filistinliler ve uluslararası uzmanlar yer alacak.

        Bu yönetim, Donald Trump'ın başkanlık ettiği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da aralarında olduğu bir "Barış Kurulu" tarafından denetlenecek.

        Plan, zorunlu göçü dışlarken, ayrılmak isteyenler geri dönme konusunda özgür olacak ve Filistin halkı kalmaya teşvik edilecek.

        Habertürk Anasayfa