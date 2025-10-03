Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Süreç komisyonu 14. kez toplanıyor: Düzenlemeler için 2 formül gündemde | Son dakika haberleri

        Süreç komisyonu 14. kez toplanıyor: Düzenlemeler için 2 formül gündemde

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dinlemelerin bu ay içinde tamamlanmasının ardından yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Düzenlemelere dair partilerin önerilerinin alınması için 2 formül gündemde olacak. Önerilerin İhtisas komisyonlarında birleştirilmesi ya da mutabık kalınan önerilere Genel Kurul'a sunulacak raporda yer verilmesi bekleniyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 03.10.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda dinlemeler bu ay içinde tamamlanacak. Ekim ayı sonunda yasal düzenlemeler gündeme gelerek öneriler alınacak.

        Komisyonda bugüne kadar 13 toplantı yapıldı. Şehit ve gazi aileleri, barolar, akademisyenler, eski Meclis başkanları ve hukukçular dinlendi.

        KOMİSYON 14. KEZ TOPLANACAK

        Komisyon önümüzdeki hafta çarşamba günü 14. kez toplanacak. Kadınlar ve gençlerin dinlenmesi bekleniyor. Son toplantıda ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın’ın dinlenmesi öngörülüyor.

        DİNLEMELER BU AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

        Dinlemeler bu ay içinde tamamlanacak. Ardından ekim ayı sonuna doğru yasal düzenlemelere dair komisyonda bulunan partilerin önerileri alınacak.

        DÜZENLEMELER VE ALINACAK ÖNERİLER İÇİN 2 FORMÜL

        Bunun için 2 formül öne çıkıyor. Partilerden alınan önerilerin ihtisas komisyonlarında birleştirilmesi gündemde. Bir diğer formüle göre ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile koordinatör grup başkanvekilleriyle yapılacak toplantılarda öneriler, mutabık kalınan bir metin haline dönüştürülebilir. Bu önerilerin de Meclis’e sunulacak rapora eklenmesi bekleniyor.

        SUNULACAK RAPOR İLE DÜZENLEMELERİN KAPSAMI NETLEŞECEK

        Komisyonun çalışmalarına dair raporun Meclis Genel Kurulu’na sunulmasının ardından, sürece dair düzenlemelerin kapsamına karar verilecek. Hazırlanacak infaz düzenlemesi Meclis’e sunulacak.

        Süreç Komisyonu’nun Öcalan’ı dinleyip dinlenmemesine ise Kurtulmuş’un katılımıyla koordinatör grup başkanvekilleriyle yapılacak bir toplantıda karar verilebileceği belirtiliyor. Burada oluşacak mutabakatın ardından konunun komisyonda gündeme getirilebileceği dillendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Bakan Ersoy duyurdu! 'Çarşamba'ları sinema bileti 120 lira
        Bakan Ersoy duyurdu! 'Çarşamba'ları sinema bileti 120 lira
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        Habertürk Anasayfa