Süreç komisyonu 14. kez toplanıyor: Düzenlemeler için 2 formül gündemde | Son dakika haberleri

Süreç komisyonu 14. kez toplanıyor: Düzenlemeler için 2 formül gündemde | Son dakika haberleri

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda dinlemeler bu ay içinde tamamlanacak. Ekim ayı sonunda yasal düzenlemeler gündeme gelerek öneriler alınacak.

Komisyonda bugüne kadar 13 toplantı yapıldı. Şehit ve gazi aileleri, barolar, akademisyenler, eski Meclis başkanları ve hukukçular dinlendi.

REKLAM advertisement1

KOMİSYON 14. KEZ TOPLANACAK

Komisyon önümüzdeki hafta çarşamba günü 14. kez toplanacak. Kadınlar ve gençlerin dinlenmesi bekleniyor. Son toplantıda ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın’ın dinlenmesi öngörülüyor.

DİNLEMELER BU AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Dinlemeler bu ay içinde tamamlanacak. Ardından ekim ayı sonuna doğru yasal düzenlemelere dair komisyonda bulunan partilerin önerileri alınacak.

DÜZENLEMELER VE ALINACAK ÖNERİLER İÇİN 2 FORMÜL

Bunun için 2 formül öne çıkıyor. Partilerden alınan önerilerin ihtisas komisyonlarında birleştirilmesi gündemde. Bir diğer formüle göre ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile koordinatör grup başkanvekilleriyle yapılacak toplantılarda öneriler, mutabık kalınan bir metin haline dönüştürülebilir. Bu önerilerin de Meclis’e sunulacak rapora eklenmesi bekleniyor.

SUNULACAK RAPOR İLE DÜZENLEMELERİN KAPSAMI NETLEŞECEK

Komisyonun çalışmalarına dair raporun Meclis Genel Kurulu’na sunulmasının ardından, sürece dair düzenlemelerin kapsamına karar verilecek. Hazırlanacak infaz düzenlemesi Meclis’e sunulacak.

Süreç Komisyonu’nun Öcalan’ı dinleyip dinlenmemesine ise Kurtulmuş’un katılımıyla koordinatör grup başkanvekilleriyle yapılacak bir toplantıda karar verilebileceği belirtiliyor. Burada oluşacak mutabakatın ardından konunun komisyonda gündeme getirilebileceği dillendiriliyor.