        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son 5 yılda altın mevduatı en çok yükselen il Rize oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Son 5 yılda altın mevduatı en çok yükselen il Rize oldu

        Son 5 yılda ons bazında yüzde 103 artarak 3 bin 895 dolar ve Türk Lirası bazında (gram altın) yüzde bin yükselerek 5 bin 177 liraya tırmanan altından bu süreç boyunca en çok Rizeliler kazandı. Rize altın mevduatı yatırımlarını oran olarak en fazla artıran il oldu. BDDK verilerine göre 2020 Haziran sonunda Rize'de toplam altın mevduatı 652 milyon TL'yken 5 yılda bu tutar yüzde bin 698 artışla 11.7 milyar liraya çıktı. Altına yatırım yaparak kazanan ikinci şanslı il Yalova üçüncü şehir Malatya oldu. Tutar olarak baktığımızda ise tabii ki dev metropol İstanbul, bankalardaki 705 milyar liralık altın mevduatı ile altının yükselişinden büyük pastayı kapan şehir oldu

        Giriş: 03.10.2025 - 08:00 Güncelleme: 03.10.2025 - 08:00
        Rize'nin altın seçimi
        Bir yandan jeopolitik gerginlik, bir yandan global merkez bankalarının faiz indirim süreci ve üçüncü etken olarak başta Çin ve Rusya olmak üzere merkez bankalarının rezerv olarak altın tutmaya başlamaları altın fiyatlarını uçurdu.

        Son 5 yılda altın ons bazında yüzde 103 artarak 3 bin 895 dolar ve Türk Lirası bazında (gram altın) yüzde bin yükselerek 5 bin 177 liraya tırmandı. Tabii ki bu durumdan da en çok altın yatırımcıları kazandı. Altın yatırımcıları altını fiziki olarak alıp saklayabildiği gibi son dönemlerde altın mevduatı hem kolay hem güvenli bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Fiziki olarak kim ne aldı ve ne kazandı bilinmez ama altın mevduatı rakamları bu süreçten kazananları ortaya çıkarıyor.

        ALTIN MEVDUATI 2.1 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

        Peki kim bu kazananlar? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) istatistiklerine göre Türkiye'de altın mevduatı şu anda 2 trilyon 114 milyar liraya yükselmiş durumda. Bunun 1.9 trilyon lirası da gerçek kişilerde bulunuyor. Geri kalan 179 milyar liralık kısım şirketlere ait. Türkiye'deki toplam altın mevduatı bu emtianın jet hızıyla yükselmeye başladığı 2020 yılı haziran ayında sadece 165 milyar liraydı. O günden sonra tabii ki fiyat artışının da etkisi ile altın mevduatı katlanarak büyüdü ve yüzde bin 180 tırmandı. Gram altının aynı dönemde yüzde bin yükseldiğini göz önüne alırsak toplamda 5 yılda yatırımcıların ilgisi ile bu kazancın üstüne yeni yatırımlarla yüzde 180 daha fazla bir artış göze çarpıyor.

        RİZE'DE ARTIŞ YÜZDE BİN 689

        İl bazında baktığımızda ise 5 yılda Rize'nin altın yatırımlarını artırarak önemli bir kazanç elde ettiği görülüyor. Çünkü bankalardaki altın hesapları oran bazında en çok Rize'de arttı. BDDK verilerine göre 2020 Haziran sonunda Rize'de toplam altın mevduatı 652 milyon TL'yken 5 yılda bu tutar yüzde bin 698 artışla 11.7 milyar liraya çıktı. Altına yatırım yaparak kazanan ikinci şanslı il Yalova üçüncü şehir Malatya oldu. Tutar olarak baktığımızda ise tabii ki dev metropol İstanbul, bankalardaki 705 milyar liralık altın mevduatı ile altının yükselişinden büyük pastayı kaptı.

        BÜYÜK PASTA YİNE İSTANBUL'UN

        İstanbul'da altın hesaplarının artışı 5 yılda yüzde bin 230 olurken mega şehir mevduat artışı ortalamasında Türkiye ortalamasını geçti. Altın mevduatının yüzde 33'ünü alan İstanbul'u Ankara 245 milyar lira ile takip etti. İzmir'in altın mevduatı tutarı Haziran 2025 verileri ile 123 milyar lira olarak kayda geçti. Altın mevduatı varlığı en az olan il ise 762 milyon lira ile Ardahan oldu. Ardahan'ı Kilis ve Bayburt izledi.

