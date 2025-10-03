Habertürk
        Ziraat odası kaydı olanlara BAĞ-KUR tescili

        Ziraat odası kaydı olanlara BAĞ-KUR tescili

        Ziraat odası kaydı bulunduğu halde BAĞ-KUR kaydı yapılmamış olanlar, talep ederlerse BAĞ-KUR tescili yaptırabilecekler. Ölen kişilerin hak sahipleri de başvuruda bulunabilecek. Ziraat odası kaydından dolayı tarım BAĞ-KUR primi ödemek zorunda olanlar ise varsa sigortalılık muafiyet belgesini 26 Temmuz 2026 tarihine kadar SGK'ya sundukları takdirde BAĞ-KUR primi ödemekten kurtulabilecekler. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 03.10.2025 - 07:16 Güncelleme: 03.10.2025 - 07:16
        Tarım BAĞ-KUR'luları dikkat!
        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarım BAĞ-KUR’lularıyla ilgili önemli bir genelge yayımladı. Genelge şehirde yaşayıp köyde tarım arazisi dolayısıyla ziraat odalarına kayıt yaptırandan, oda kaydı olduğu halde BAĞ-KUR sigortası yaptıramamış olanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Tarımsal faaliyetleri dolayısıyla ziraat odasına kayıt yaptıranların faaliyete başlama işleminin 30 gün içinde, sonlandırma işleminin de 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekiyor. Yükümlülüğün süresinde yerine getirilmemesi halinde idari para cezası uygulanıyor.

        Ocak ayında çıkan kanunla başlama ve sonlandırmaya ilişkin bildirimlerini yapmamış olanlara 6 ay içinde bildirim yapmaları halinde para cezası uygulanmaması öngörüldü. Altı aylık süre 15 Temmuz 2025 tarihinde sona erdi.

        Sosyal Güvenlik Kurumu, söz konusu kanun değişikliği kapsamında 15 Temmuz 2025 tarihine kadar tüm ziraat odalarından üyelik kayıtlarını elektronik ortamda topladı. SGK genelgede, toplanan oda üyelik kayıtları dolayısıyla tarım BAĞ-KUR’lusu sayılan kişilerin sigortalılıklarının başlaması ve sonlandırılmasına ilişkin düzenleme yaptı.

        Buna göre, ziraat odalarından toplu alınan kayıtlara istinaden tarım BAĞ-KUR sigortalısı olması gereken kişilerin sigortalılıkları 15 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başlatılacak. Bu kişiler arasında, söz konusu kayıtlara ilişkin daha önce “Sigortalılık muafiyet belgesi” almış olanlar varsa, bu kişilerin sigortaları iptal edilecek. Sigortalılık muafiyet belgesi, tarımsal faaliyet için yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan aylık net kazanç tutarı asgari ücretin altında kalanlara veriliyor.

        BİR YILLIK SÜRE

        Sigortalılık muafiyet belgesi bulunanların BAĞ-KUR prim borcuyla karşılaşmamak için sigortalılık muafiyet belgesini en geç 16 Temmuz 2026 tarihine kadar SGK’ya sunmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar belge sunanların sigortaları 15 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere sona erdirilecek. Başka faaliyetleri dolayısıyla zorunlu sigortalı olan kişilerin de varsa sigortalılık muafiyet belgesini SGK’ya sunması gerekiyor. Aksi takdirde bu kişilerin zorunlu sigortaları bittiğinde otomatikman tarım BAĞ-KUR sigortası başlayacak.

        65 YAŞINDAN BÜYÜKLER SİGORTANIN İPTALİNİ TALEP EDEBİLİR

        SGK’nın ziraat odalarından aldığı kayıtlara istinaden sigortası başlatılan kişilerden 15 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu durumu gerekçe göstererek sigortalılıklarının iptalini isteyebilecekler. Bunun için yine 16 Temmuz 2026 tarihine kadar SGK’ya başvurarak talepte bulunmaları gerekecek.

        Henüz emekli olmayıp diğer faaliyetlerinden dolayı zorunlu sigortası bulunan kişiler de 15 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 65 yaşını doldurmuşlarsa SGK’ya talepte bulunmalıdır. Aksi takdirde bu kişilerin diğer faaliyetlerinden dolayı zorunlu sigortaları sona erdiğinde BAĞ-KUR yükümlülükleri otomatikman başlar.

        PRİM BORCUNDAN DOLAYI SİGORTALILIĞI DURDURULANLARA YENİ İMKÂN

        2926 Sayılı Kanun kapsamındaki tarımsal faaliyeti devam ederken prim borcunu ödememesi nedeniyle sigortalılığı durdurulanlara da yeni bir imkân tanındı. Bu kişilerin talep etmesi halinde, ilgili meslek odasından alınan kayıtlar arasında yer alan ve sigortalılıklarının yeniden başlatılması gerektiği tarih veya öncesinde başlamış olan ve halen devam eden ziraat odası üyelik kayıtları esas alınarak tarım BAĞ-KUR sigortalılıkları yeniden başlatılacak.

        Prim borcu nedeniyle sigortalılığı durdurulan söz konusu kişilerin ziraat odası üyesi olduğu halde SGK’ya gönderilen toplu listede adı yoksa bu kişiler de üyelik belgesi ile başvurduklarında tekrar BAĞ-KUR sigortaları aktif hale getirilecek.

        ODA KAYDI OLUP BAĞ-KUR KAYDI OLMAYANLARA KOLAYLIK

        Geçmişte ziraat odaları tarafından SGK’ya sigortalılık bildirimi yapılmış olmasına rağmen BAĞ-KUR kaydı yapılmayan kişiler veya hak sahipleri, SGK’ya bu yıl gönderilen kayıtlarda isimleri yer alması halinde BAĞ-KUR tescili yaptırabilecekler. Ziraat odalarından alınan kayıtlar arasında ismi bulunmayanlar hakkında ise SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından usulüne uygun ziraat odası üyelik kaydı bulunduğu tespit edilirse yine BAĞ-KUR tescili yapılacak.

        #Tarım BAĞ-KUR
        #SGK
        #prim borcu
        Yazı Boyutu
