İtalya'da protestolar başladı: Sendikalar Filistin için genel greve gidiyor

İsrail'in insanlık dramı yarattığı ve abluka altına aldığı Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun müdahalesine uğradı. Müdahalenin ardından birçok ülke İsrail'i kınarken, İtalya'nın en büyük sendikasından 'genel grev' çağrısı geldi.

Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını! Haberi Görüntüle

REKLAM advertisement1

İtalya'nın en büyük işçi sendikası olan USB, "Her şeyi engellemenin zamanı geldi" açıklamasıyla genel greve gidileceğini duyurdu. Ülkenin bir diğer büyük sendikası CGIL de yarın genel greve gidecek:

"İtalyan vatandaşlarını taşıyan gemilere yönelik saldırı son derece vahim bir gerçeği temsil etmektedir. Hükümetin onları terk etmiş olması ciddi bir durumdur"

REKLAM

Roma ve Napoli'de protestolar başladı İsrail ordusunun filoya müdahalesinin uluslararası kamuoyunda duyulmasının hemen ardından İtalya'nın Napoli kenti başta olmak üzere birçok kentte göstericiler ana istasyonları basarak tren trafiğini durdurdu ve protesto gösterileri düzenledi. Başkent Roma'da protestolar başlarken, yaklaşık 10 bin protestocu, Roma'daki Termini İstasyonu'nun önünde toplandı. "Her şeyi kapatıyoruz" sloganları atan protestocular; meydan ve bitişik sokaklardaki trafiği durdurdu. Polisin talimatıyla birkaç metro istasyonu kapatıldı. Termini İstasyonu'nda yolcu girişi kısıtlandı. Akşam geç saatlerde başka bir kortej, Palazzo Chigi'ye ulaşmayı hedefleyerek Piazza San Silvestro'ya doğru yola çıktı. Protestocular ve polis arasında arbede yaşandı. Ülkenin diğer büyük kentleri Milan ve Turin'de de halk sokaklara çıktı. Hükümetten ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise grev çağrılarına tepki gösterdi: "Filo sorumsuz, meydanları karıştıran solcu sendikalar sorumsuz, İtalyanlara zarar veriyor."