Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 23, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 25, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 21, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE: 20, Çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı BURDUR: 26, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı REKLAM ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı RİZE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ERZURUM: 20, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu VAN: 21, Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA: 31, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 30, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu MARDİN: 28, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 29, Parçalı ve az bulutlu