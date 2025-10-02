Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.220,22 %1,89
        DOLAR 41,5975 %0,14
        EURO 48,8677 %0,17
        GRAM ALTIN 5.169,05 %0,06
        FAİZ 39,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 63,18 %-0,17
        BITCOIN 118.804,00 %1,03
        GBP/TRY 56,1144 %0,11
        EUR/USD 1,1735 %0,03
        BRENT 65,66 %0,47
        ÇEYREK ALTIN 8.451,40 %0,06
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi İşten ayrılırken ihbar tazminatına dikkat! - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşten ayrılırken ihbar tazminatına dikkat!

        İşçinin işten ayrılırken, işverenin ise işten çıkartırken karşı tarafa önceden haber vermesi gerekir. Ne kadar süre önceden haber verileceği, işçinin çalışma süresine göre belirlenir. Bu yükümlülüğe uymayan karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. İşçilerin işten ayrılırken borçlu duruma düşmemek için ihbar süresine dikkat etmesi gerekir. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, ihbar tazminatı ile ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 02.10.2025 - 07:11 Güncelleme: 02.10.2025 - 07:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir iş yerinde çalışmaya başlayan işçi ile iş sözleşmesi imzalanır. İstisnai haller dışında sözleşmeler genellikle belirsiz süreli yapılır. İş Kanununa göre belirsiz süreli iş sözleşmesini sona erdiren tarafın karşı tarafa önceden bildirimde bulunması gerekir. Buna ihbar süresi de denir. İşçinin işten ayrılması iş sözleşmesini feshettiği anlamına gelir. İhbar süresine uymadan iş sözleşmesini fesheden işçi veya işveren karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

        İşçi ya da işveren iş sözleşmesini haklı bir nedenle feshederse ihbar süresini beklemek zorunda değildir. Haklı fesih işçi tarafından yapılırsa ihbar tazminatı ödemez, kendisi de ihbar tazminatı alamaz. Haklı fesih işveren tarafından yapılırsa işçiye ihbar tazminatı ödemez.

        Çalışanların büyük kısmı hak ve yükümlülükleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları için ihbar tazminatını sadece işverenin işçiye ödemesi gerektiğini düşünüyor. Kendilerinin de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabileceklerini çoğu çalışan bilmiyor. İşçi haklı bir sebep olmadığı halde ihbar süresine uymadan iş akdini fesheder ise işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

        REKLAM

        İhbar süresi, tabi olunan kanuna göre değişir. Çalışanların çoğunluğu 4857 Sayılı İş Kanununa tabidir. 5953 Sayılı Basın İş Kanunu ve 854 Sayılı Deniz İş Kanunu dışında kalan ve İş Kanununa tabi olmayan çalışanların ihbar süresi ise Türk Borçlar Kanununa göre belirlenir.

        İş Kanununa tabi işçilerin ihbar süresi, iş yerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta; 6 aydan 1,5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta; 1,5 yıldan üç yıla kadar olan işçi için 6 hafta; üç yıldan fazla olan işçi için 8 haftadır.

        Deniz İş Kanununa tabi çalışanların belirsiz süreli iş sözleşmesi, çalışma süresi 6 ay geçmedikçe feshedilemez. Denizcilerin ihbar süresi ise İş Kanunu ile uyumludur.

        5953 Sayılı Basın İş Kanununa tabi çalışanların ihbar süresi ise gazetecinin çalışma süresine göre değişir. Çalışma süresi beş yıldan az olan gazetecinin işverence işten çıkartılması halinde bir ay, 5 yıldan uzun çalışan gazetecinin işten çıkartılması halinde ise 3 ay ihbar süresi uygulanır. İş akdinin gazeteci tarafından feshi halinde ise çalışma süresine bakılmaksızın ihbar süresi bir aydır.

        REKLAM

        Kanunlarda belirlenmiş ihbar süreleri asgari sürelerdir. İşçi ve işveren arasında imzalanacak sözleşmeler ile ihbar süreleri artırılabilir ama kanundaki sürenin altına indirilemez.

        BORÇLAR KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLARIN İHBAR SÜRESİ NE KADAR?

        Deniz ve hava taşıma işlerinde, 50’den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı iş yerlerinde veya işletmelerinde, aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde, bir ailenin üyeleri ve üçüncü dereceye kadar hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, ev hizmetlerinde, Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu uyarınca 3 kişinin çalıştığı işyerlerinde İş Kanunu yerine Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Bu iş yerlerinde çalışan işçilerin ihbar süresi Türk Borçlar Kanununa tabidir.

        Borçlar Kanununa göre düzenlenen belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinin feshinden önce durumun karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim süresi hizmet süresi bir yıla kadar sürmüş işçi için 2 hafta; bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta ve beş yıldan fazla sürmüş işçi için 6 haftadır.

        REKLAM

        DENEME SÜRESİNDE ÇIKARTILAN İŞÇİ İÇİN İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?

        İş Kanunu ve Borçlar Kanunu uyarınca, iş sözleşmesine iki aya kadar deneme süresi konulabilir. İş sözleşmesinin deneme süresi içinde feshi halinde işçi veya işverence ihbar tazminatı ödenmez.

        İŞTEN ÇIKARKEN İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEMEK İÇİN NE YAPMALI?

        İş sözleşmesini kendisi fesheden işçilerin işten çıkarken ihbar tazminatı ödememek için ihbar sürelerine dikkat etmeleri gerekir. İşçi işten ayrılacağını, çalışma süresine göre değişen ihbar süresi kadar önceden işverene yazılı olarak yapmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ihbar tazminatı
        #ihbar süresi
        #iş kanunu
        #borçlar kanunu
        #Basın İş Kanunu
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Habertürk Anasayfa