        Haberler Magazin Beşiktaş'ta yangın: Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldı - Magazin haberleri

        Beşiktaş'ta yangın: Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldı

        Beşiktaş'ta üç katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 3 binaya daha sıçradı. Yangının başladığı binada yaşayan bir kadın çevredekiler tarafından kurtarılırken, bina yola doğru çöktü. Park halindeki bir otomobil ise hasar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar alan binalardan birinde oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evinin de olduğu öğrenildi. Oyuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 17:35 Güncelleme: 01.10.2025 - 20:21
        Yangın evine sıçradı
        Saat 12.30 sıralarında Beşiktaş'ın Arnavutköy Mahallesi'ndeki Dubaracı Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı.

        Alevler kısa sürede yan binaya sıçradı. Kısmi çökmeler yaşanan ahşap bina, alevlerin büyümesiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevler kısa sürede üç binaya daha sıçradı. Ekipler, çektikleri hortumlarla farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yangın nedeniyle mahalle yoğun duman altında kaldı; çevredekiler, yüzlerini kapatarak nefes almaya çalıştı. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

        Ahşap binada çıkarak alevlerin yanındaki üç binaya daha sıçradığı yangında aralarında oyuncu Şebnem Bozoklu'nunda evinin yer aldığı dört bina hasar gördü. İki bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar, yangın haberleriyle ilgili endişelenmeyin; iyiyiz, merak etmeyin. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

