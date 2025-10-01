Beşiktaş'ta yangın: Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldı

Saat 12.30 sıralarında Beşiktaş'ın Arnavutköy Mahallesi'ndeki Dubaracı Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı.

Alevler kısa sürede yan binaya sıçradı. Kısmi çökmeler yaşanan ahşap bina, alevlerin büyümesiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevler kısa sürede üç binaya daha sıçradı. Ekipler, çektikleri hortumlarla farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yangın nedeniyle mahalle yoğun duman altında kaldı; çevredekiler, yüzlerini kapatarak nefes almaya çalıştı. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Ahşap binada çıkarak alevlerin yanındaki üç binaya daha sıçradığı yangında aralarında oyuncu Şebnem Bozoklu'nunda evinin yer aldığı dört bina hasar gördü. İki bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar, yangın haberleriyle ilgili endişelenmeyin; iyiyiz, merak etmeyin. Sevgiler" ifadelerini kullandı.