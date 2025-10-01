Meclis yeni yasama yılına başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün yapılacak özel oturumla başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'da milletvekillerine seslenecek. CHP ise özel oturuma katılmayacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
DHA'da yer alan habere göre TBMM'de yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı'nda düzenlendi.
Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl, Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı. Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda Özel Oturumu yönetecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumda açılış konuşması yapacak. MHP lideri Devlet Bahçeli de oturuma katılacak. CHP grubu ise belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar nedeniyle bu yılki özel oturumda yer almayacak.
Meclis Tören Salonu'nda saat 19.30'da ise yeni yasama yılı açılışı nedeniyle resepsiyon düzenlenecek. Kabine üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri de resepsiyona katılacak.