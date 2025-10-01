Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi.

ÖNCE KEMAL KUYUYA GİRDİ

Kemal Karabağ (18), yaklaşık 15 metre derinliğinde ve uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek için aşağıya indi.

ÜÇ KUZEN ARKASINDAN KUYUYA İNDİ

DHA'daki habere göre Kemal Karabağ çıkmayınca kuzenleri Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35) ve Hanifi Yeşilyaprak da (38) kuyuya indi. Kısa süre içinde 4 kuzenle de irtibat kesildi.

JENARATÖR KAYNAKLI KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarıyla bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ve merdivenle indikleri kuyuda 4 kişinin jeneratör kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Cenazeler çıkarılırken, haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ZEHİRLİ GAZ REKOR ORANDA ÇIKTI

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 200 ppm ve daha fazlasının ölüme yol açtığı karbonmonoksit değerinin kuyuda yapılan ölçümlerde 500 ppm olarak ölçüldüğü belirtildi. Çermik Belediyesi ekipleri tarafından kuyu, sabah saatlerinde iş makinesiyle kapatıldı.

KUZENLER YAN YANA DEFNEDİLDİ Otopsi işlemleri sonrası cenazeler, ilçedeki Hazreti Hüseyin Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından kuzenlerin cenazeleri, kırsal Kartaltaşı Mahallesi’ne bağlı Çivan mezrasına götürülerek aile kabristanında yan yana defnedildi. 11 ÇOCUK BABASIZ KALDI Mehmet Karabağ’ın evli ve 4 çocuk babası, Mehmet Emin Karabağ’ın 5 çocuk babası, Hanifi Yeşilyaprak’ın ise 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Kemal Karabağ’ın ise bekar olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.