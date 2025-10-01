O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
Trabzon'da, ava giden balıkçılar tarafından bulunup tekneye çıkarılarak limana getirilen bomba yüklü 'Kamikaze' insansız deniz aracını inceleyen ekipler, sinyal kesici kullanarak vince bağlayıp denize indirdi. Sahil Güvenlik ve SAT ekiplerinin müdahalesiyle Sahil Güvenlik botuna bağlanan deniz aracı, açık denizde imha edildi
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında, önceki gece hamsi avına çıkan balıkçılar tarafından fark edilerek vinç ile Yoroz Limanı’na çekilen cismin, yapılan incelemeler sonrası menşei belirsiz insansız deniz aracı olduğu belirlendi.
KONTROLLÜ ÇALIŞMA YAPILDI
DHA'daki habere göre sabahın erken saatlerinde bölgeye giden Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve uzman ekipler, aracın etkisiz hale getirilmesine yönelik kontrollü çalışmalara başladı.
SİNYAL KESİCİ KULLANILDI
Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekiplerin önlem amacıyla sinyal kesici cihazı da hazır bulundurduğu gözlendi.
AÇIK DENİZDE İMHA EDİLDİ
Uzman ekipler, vince bağladıkları insansız deniz aracını güvenli bir şekilde denize indirdi. Sahil Güvenlik ve SAT ekiplerinin müdahalesiyle Sahil Güvenlik botuna bağlanan deniz aracı, açık denizde imha edildi.
O anlar kameraya da yansıdı.