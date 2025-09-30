Trabzon Valiliği, Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı (İDA) ile ilgili olarak "Yabancı menşeli cisim" açıklamasında bulundu.

İHA'daki habere göre konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir.

İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur" denildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Yoroz Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, "Balıkçılarımız gece denizde bir fiber bot buldular bunu limana getirdiler. Yetkililer geldi inceleme yaptı. İçinde bomba olduğu belirlendi. Tekne limanımızda duruyor. Balıkçılarımız limana giremiyor limanı balıkçılara kapattık, onun mağduriyetini yaşıyoruz. Bomba ekibi gelecek. Onları bekliyoruz. Ekipler büyük ihtimalle İstanbul’dan gelecekmiş. Ukrayna yapımı bir bomba varmış içerisinde. Bu insansız bir deniz aracı. Darbeye karşı patlıyormuş" dedi.

"KAMİKAZE TİPİ" İNSANSIZ DENİZ ARACI İDDİASI

Öte yandan insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait Magura V5 serisi kamikaze tipi insansız deniz aracı olduğu öğrenildi. Ukrayna'nın Rus donanmasına karşı yürüttüğü etkili operasyonları desteklemek için tasarlanan kamikaze deniz araçları Rus donanmasına ait çok sayıda saldırıda kullanıldı.

"800 METRE UZAKLIKTA RADARIMIZA TAKILDI"

Av sırasında insansız deniz aracını bulanlardan Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok, "Hamsi avcılığı için açılmıştık. Akçakale mevki açıklarında teknemizin radarına bir cisim, 800 metre uzaklıktan görüldü. Görünce küçük balıkçı teknesi olabileceğini düşünerek yanına yaklaştık.

"GEMİYE ALDIK BARINAĞA GETİRDİK"

'Geminin üzerine alalım' dedik. Vinçle kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek batan tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdik. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik.

"ASILI ŞEKİLDE KARAYA GETİRDİK"

İlk gördüğümüzde fiber balıkçı teknesi zannettik. O anda içesinde herhangi bir cisim olabilir diye düşündük ama sonuçta kaldırırken herhangi bir patlama olmadığı için teknemizin kenarında, asılı bir şekilde karaya kadar getirdik" dedi.

"İÇİNDE 300 KİLO PATLAYICI VARMIŞ, PİŞMAN OLDUK"

Bozok, "Herhangi bir problem olmadı ama yaptığımız yanlıştı. Denize üzerinde ekipleri çağırarak müdahale etmek lazımdı. 'Hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerine vermektense kendimiz alıp dışarıya getirelim' dedik. İçerisinde 300 kilogram patlayıcı bir madde varmış.

"ALLAH BİZİ KORUDU"

Pişman olduk ama iş işten geçti; Allah bizi korudu. Kıyıya getirerek ekiplere teslim ettik. O andan itibaren balıkçı barınağındaki bütün gemilerin boşaltılmasını istediler. Daha sonra avcılık faaliyetimize devam ettik. Sabah olduğunda içerisinde bomba olduğunu duyduk" diye konuştu.

Öte yandan balıkçıların halatla bağladıkları insansız deniz aracını teknelerle limana çektikleri anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.