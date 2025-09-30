Habertürk
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı

        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı

        Türk-İş verilerine göre eylül ayında açlık sınırı 27 bin 970 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 91 bin 109 TL'ye yükseldi

        Giriş: 30.09.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:05
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş, eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 27.970,50 TL'ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 91.109,11 TL'ye yükseldi. Basın açıklamasında yoksulluk sınırının 4 asgari ücreti geçtiği vurgulandı.

        Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 36.304,79 TL olarak açıklandı.

        TÜRK-İŞ' in verilerine göre 'mutfak enflasyonu' verilerindeki değişimde Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,17 oranında gerçekleşti, 12 aylık değişim oranı yüzde 41,05 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,95 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz aylık artış oranı ise yüzde 32,67 oranında oldu.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

