        Haberler BBC Dünya İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?

        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?

        İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, 29 Eylül'de yaptığı konuşmada yeni göç politikasını açıklarken "Göçmenler burada yaşama hakkını kazanmalı" dedi. İşçi Partisi Konferansı'nda konuşan Mahmood, İngiltere'de göçmenlerin süresiz oturum izni statüsü (ILR) alabilmeleri için gereken yeni koşulları açıkladı.

        BBC
        Giriş: 30.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:54
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, 29 Eylül'de yaptığı konuşmada yeni göç politikasını açıklarken "Göçmenler burada yaşama hakkını kazanmalı" dedi.

        İşçi Partisi Konferansı'nda konuşan Mahmood, İngiltere'de göçmenlerin süresiz oturum izni statüsü (ILR) alabilmeleri için gereken yeni koşulları açıkladı.

        Tasarıya göre daha önce beş yıl olan başvuru süresi on yıla çıkarılıyor.

        İngiltere'de süresiz oturum alabilmek için ayrıca yüksek seviyede İngilizce bilme, temiz bir sabıka kaydına sahip olma, bulundukları toplulukta gönüllü çalışmalara katılma gibi yeni koşullar da getiriliyor.

        Kamuoyu yoklamalarında lider görünen Reform UK Partisi ILR statüsünü tamamen kaldırma sözü vermişti. Bu da oturumunu uzatmaya hak kazanamayan kişilerin sınır dışı edilebileceği anlamına geliyor.

        İşçi Partili Başbakan Keir Starmer ise Reform UK'in önerisini "ırkçı" olarak nitelendirmişti.

        İşçi Partisi Konferansı'nın ana teması "Reform UK'ye karşı mücadeleyi sürdürmek"ti.

        İçişleri Bakanı olarak yaptığı ilk konferans konuşmasında Mahmood, İngiltere'nin "açık, hoşgörülü ve cömert bir ülke" olarak ilerleyişinin tartışmalı hale geldiğini söyledi.

        Vatanseverliğin "daha küçük, daha çok etno-milliyetçiliğe benzeyen bir şeye dönüştüğünü" ifade etti.

        Bunu durdurmak için İşçi Partisi hükümetinin halkın hissettiklerini anlaması gerektiğini söyledi.

        "Bu zorluğun üstesinden gelmezsek açık, hoşgörülü ve cömert bir ülke vizyonumuz yok olacak" dedi.

        İşçi sınıfı topluluklarının İşçi Partisi'nden uzaklaşacağını ve Farage'ın partisinin "sahte vaatlerinde teselli arayacağını" söyleyen bakan; zorluğun sadece bir sonraki genel seçimi kazanmak olmadığını, aynı zamanda ülkeyi bir arada tutmak ve "daha küçük bir İngiltere değil, daha büyük bir Britanya inancı" için mücadele etmek olduğunu da sözlerine ekledi.

        Küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçen göçmen sayısındaki artış ve son yıllarda İngiltere'ye göçün boyutu da konuşmasında öne çıkan temalardandı.

        Mahmood, "sınırları güvence altına almak için ne gerekiyorsa yapacaklarının" sözünü verdi.

        İçişleri Bakanı süresiz oturumla ilgili yeni planları da doğruladı.

        Şu anda göçmenler, beş yıl ülkede yaşadıktan sonra süresiz oturum izni başvurusunda bulunabiliyor ve bu da onlara İngiltere'de kalıcı olarak yaşama, eğitim görme ve çalışma hakkı veriyor.

        İşçi Partisi, yeni sistemde başvuru süresi on yıla çıkarılsa da bazı göçmenlerin katkıları veya becerilerine bağlı olarak daha erken oturum izni alabileceklerini söylüyor.

        Migration Observatory (Göç Gözlemevi), İngiltere'de süresiz oturum iznine sahip yaklaşık 4,5 milyon kişi olduğunu ve bunların yaklaşık 430.000'inin Avrupa Birliği vatandaşı olmadığını tahmin ediyor.

        Yazı Boyutu
