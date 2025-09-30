Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
Bursa'da, bir ortaokulda kantinden şeker yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
Bursa'da olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki Hamzabey Ortaokulu’nda dün meydana geldi.
MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİ
Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşaması üzerine, okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
9 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre ihbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 öğrenci ambulansla, 5 öğrenci de ailelerinin isteği üzerine özel araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.