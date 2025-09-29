Habertürk
Habertürk
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil" - İş-Yaşam Haberleri

        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta bulunan Türkevi'nde yaptığı açıklamada; "Şu anda almayı beklediğimiz KAAN'ın motorları ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin." dedi. Bakan Fidan'ın bu ifadesi üzerine KAAN projesi sosyal medyada tartışmalara konu oldu. Peki Türkiye'nin Milli Muharip Uçak projesi gerçekten risk altında mı? Serkan Şimşek'in haberi...

        Giriş: 29.09.2025 - 13:10 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:50
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Milli Muharip Uçak KAAN’ın geliştirme faaliyetleri için kullanılan prototip uçağında ABD’den alınan F110 motorları kullanılıyor. Bu motor daha önce ABD’den tedarik edildi. Şu anda ise TUSAŞ tesislerinde bulunuyor. Söz konusu test faaliyetlerinin planlandığı gibi tamamlanması durumunda KAAN’ın Türk Hava Kuvvetleri envanterine alınarak seri üretime geçmesi için 2028 yılı işaret ediliyor. Bu uçaklarda da F110 motoru kullanılması durumunda ABD Kongresi’nden beklenen onay 2028 yılına kadar gelmezse bu durumda Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine seri üretim ile alınacak KAAN uçaklarının motorunda alternatif arayışlara gidilebilir.

        ALTERNATİF MOTOR TEDARİK PLANI VAR MI?

        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün KAAN projesine ilişkin tartışmalar sürerken konuyla ilgili açıklama yaptı. KAAN’ın geleceğinin tek bir ülkenin motoruna bağlı kalmadığını belirtti. KAAN savaş uçağının teslimat takviminde bir gecikmenin de olmadığını söyleyen Görgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        “Savunma sanayiinde süreç daima bu şekilde işler. Önce mevcut motorlarla başlanır, ardından milli motor projeleri devreye alınır. Biz de KAAN’ı blok yaklaşımıyla üretiyoruz. Yani farklı aşamalarda, farklı kabiliyetlerle güçlenen versiyonlarını envantere kazandırarak, kademeli olarak geliştiriyoruz. Seri üretimimizi riske atmamak için de yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz.”

        ENDONEZYA’YA İHRAÇ EDİLEN 48 ADET KAAN

        Türkiye ile Endonezya arasında Haziran ayında 48 adet KAAN uçağının ihracatına yönelik anlaşma imzalandı. KAAN ile ilgili motor tedariki tartışmaları sürerken Endonezya’ya ihraç edilecek bu uçaklar da yeniden gündeme geldi. Ancak imzalanan anlaşma kapsamında bu uçakların yerli motor ile teslim edilmesi planlandı. Dolayısıyla ABD kongresinden beklenen onay; Endonezya’ya ihraç edilecek 48 adet KAAN’ı etkilemiyor.

