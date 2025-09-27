Habertürk
        Atletico Madrid - Real Madrid: 5-2 (MAÇ SONUCU) - Arda Güler'in 1 gol, 1 asisti yetmedi

        Atletico Madrid - Real Madrid: 5-2 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'nın 7. haftasındaki dev derbide Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i 5-2 mağlup etti. Atletico'ya üç puanı getiren golleri Le Normand, Sörloth, Julian Alvarez (2) ve Griezmann kaydetti. Eflatun-beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler'in 1 gol, 1 asistlik performansı takımına yetmedi. Real Madrid bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

        Giriş: 27.09.2025 - 19:24 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:33
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        İspanya La Liga'da Madrid derbisi Atletico'nun!... Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadı'nda konuk ettiği ezeli rakibi Real Madrid'i 5-2'lik skorla devirmeyi başardı.

        Atletico'ya zaferi getiren golleri 14'te Le Normand, 45+3'te Sörloth, 51' (pen.) ve 63'te Julian Alvarez ile 90+3'te Griezmann kaydetti.

        ATLETICO'DAN REAL'E 75 YIL SONRA 5 GOL!

        Kırmızı -beyazlılar, ezeli rakibi karşısında aldığı 5-2 galibiyetle tarihi bir sonuca imza attı. Atletico Madrid, tam 75 yıl sonra Real Madrid'e karşı 5 gollü bir galibiyet aldı.

        ARDA'DAN 59 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİST

        Real Madrid'in golleri ise 25'te Kylian Mbappe ile 36'da Arda Güler'den geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler ilk golün de asistini yapan isim olurken, 51. dakikada yaptığı hareketle penaltıya sebep oldu. Ay-yıldızlı futbolcu 59. dakikada yerini Mastantuono'ya bıraktı.

        Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan lider Real Madrid, 18 puanda kalırken, 4. sıradaki Atletico Madrid puanını 12'ye çıkardı.

