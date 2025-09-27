Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!

        Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Yeni raporda, havuzun yapım süreci ve sonrasındaki denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin, inşaat aşamasındaki denetim görevlerini ihmal ettikleri ve tesisat tamamlandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmadıklarına yer verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 10:26 Güncelleme: 27.09.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde, 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

        İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

        AA'daki habere göre havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, iki şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

        14 Haziran'da ise evindeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alınmıştı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklamış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        EK BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmaması, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edilmesi ile ilgili sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen kişilerin tespiti amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca ek bilirkişi raporu hazırlandı.

        İKİ ŞÜPHELİ ASLİ KUSURLU SAYILDI

        Rapora göre, soruşturma kapsamında tutuklanan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde montajladığı iddia edilen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu sayıldı.

        BİR ŞÜPHELİ İÇİN TAHLİYE KARARI

        Bu kapsamda havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan diğer şüphelilerden Z.M'ye ise kusur bağlanmadı. Buna göre Z.M, işlemlerinin ardından cezaevinden tahliye edildi.

        6 KİŞİNİN DAHA KUSURU SAPTANDI

        Yeni raporda, havuzun yapım süreci ve sonrasındaki denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin, inşaat aşamasındaki denetim görevlerini ihmal ettikleri ve tesisat tamamlandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmadıklarına yer verildi.

        Yeni şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı, iddianamenin hazırlanmasının ardından kamu davası açılacağı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ferdi zeyrek
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa