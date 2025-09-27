Spor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 7'de 7 yaptı. Spor yazarları, bu mücadeleyi değerlendirdi.
- 1
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı ve rakibine 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
- 2
"ELEŞTİRİLECEK ÇOK ŞEY VAR"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Alanyasporlu oyuncular son vuruşları iyi yapabilseler maçın skoru 5-1 bitebilirdi. Sahanın en iyi isimlerinden biri kaleci Uğurcan’dı. 8 net kurtarış yapan Uğurcan takımını büyük bir hezimetten kurtardı. 22 şut şansı bulan, bunların çoğunu Uğurcan’ın kurtardığını, bir toplarının direkten döndüğünü göz önüne aldığımızda Alanyaspor galibiyeti kaçırdı diyebiliriz. Son 25 dakika istatistiklerine bakıldığında, Galatasaray rakip sahaya gidemediği gibi şut atan, topla buluşan, pas yapan rakip takımdı. Takım olarak beceriksizlik ve isteksizlik söz konusu. Yoksa, Sane’nin hala bir çıkış yapamayışı, sonradan oyuna girenlerin vasatın altında kalışı, Okan Buruk’un saha içi yerleşimi gibi eleştirilecek çok şey var.
- 3
"SANE'Yİ NE ZAMAN İZLEYECEĞİZ?"
Levent Tüzemen (Sabah): Bayern'deki Leroy Sane'yi ne zaman izleyeceğiz merak ediyorum. Alman yıldız, sahada çok koşuyor görünüyor ama sorumluluk almıyor, ikili mücadelelere girmiyor, buluştuğu topları da hücuma hızla taşımak yerine en yakınındaki arkadaşına vermeyi tercih ediyor. Sane'nin performansına baktığımızda o bölgede oynamayı öncelikle Yunus Akgün hak ediyor. Sara çok etkisizdi, ciddi pas hataları yaptı. Galatasaraylı oyuncular, rakibe çok pozisyon verdiği ve iyi oynamadığı maçta yine kazanmasını bilip 7'de 7 yaptı ve Okan Buruk'a da yeni bir rekor hediye etti.
-
- 4
"LIVERPOOL BU POZİSYONLARI AFFETMEZ"
Mustafa Çulcu (Sabah): Bu maç Liverpool maçı provası ise üretemeyen, ön bölge ve rakibe 4 net pozisyon veren kötü savunma ile Galatasaray'ın üstünde bu elbise iyi durmaz. Alanya'nın yakaladığı pozisyonları Salah, Ekitike, Isak yakalarsa affetmezler. Sane'nin futbolcu bir baba ve ritmik jimnastikçi bir anneden gelen genetik mirası, hızı ve çabukluğu var ancak geldiğinden bu yana bunu hiç göremedik. Singo'nun nefis çalımı ve asisti sonrası büyük golcü Icardi'nin estetik golü Galatasaray adına maçın özetiydi.
- 5
"3 PUAN HER ZAMAN DEĞERLİDİR"
Ali Gültiken (Sabah): Bu maçta iki tane muazzam görüntü var. Singo'nun muhteşem adam geçişi ve asisti, bu asistle birlikte Icardi'nin çok klas gol vuruşu. Açık bir futbol, karşılıklı olarak git-gelin ve boşlukların rahatlıkla bulunabileceği bölümler oldu. Bunda Alanyaspor'un kalitesi kadar Okan Hoca'nın büyük ihtimalle Liverpool'u düşünerek denediği 3'lü savunma sisteminin etkisi vardı. İstediğini çok alabildi mi? İşin o tarafı tartışılabilir. Bu tür oyunlar çok fazla tekrar istiyor. Bu yüzden Galatasaray, Alanyaspor yarı alanında umduğundan daha az kalabildi. Pozisyon zenginliği de beklentisinin gerisinde kaldı. Oyunu bir tarafa koyup Galatasaray'ın kazanma alışkanlığı tarafından bakarsak güzel bir akşam oldu diyebiliriz. Üç puan hangi şartlar altında olursa olsun her zaman değerlidir.
- 6
"LIVERPOOL, NEDEN OLMASIN?"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Galatasaray, Liverpool maçını düşünerek düşük viteste bir maç oynadı. Oyunun son bölümü Galatasaray için adeta bir korku filmi gibi geçti. Evet rakibe çok pozisyon verdi ama kazanmasını bildi Galatasaray. Pereira'yı da tebrik etmek lazım. Taş gibi bir Alanyaspor takımı kurmuş. Son şampiyon, ligde 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü! Sıra geldi Liverpool'a! Neden olmasın!
-
- 7
"ZAVALLI FUTBOL"
Erman Toroğlu (Sözcü): Galatasaray uzun zamandır iyi futbol oynamıyor. Bakmayın puan farkına, bu işlerde bir çözülme olursa duman olursunuz. Futbol böyle bir oyun. Çorap söküğü gibi gider işler. Galatasaray’da kim iyi diye bakıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Peki kimler kötü diye bakalım o zaman? Hemen sayıyorsunuz Sane, Barış Alper, Sara, Sallai, Eren... Bakın bunlar hemen akla gelen isimler. n yarım saatte maç Alanya ile Uğurcan arasında geçti. Maçı Uğurcan bitirdi ama bu Galatasaray bitmiş ağlayanı yok. İnşallah Liverpool karşısında bu cümleleri yazmayız. Galatasaray’ın oynadığı futbolu tek cümle ile özetlersek: Zavallı futbol.
- 8
"DEVAM KARARI DOĞRUYDU"
Deniz Çoban (Fanatik): Maçın FIFA kokartlı hakemi Zorbay Küçük, kariyerinin en rahat maçlarından birini yönetti. Onu zora sokacak bir pozisyon yaşanmadı. Oyuncular iyi niyetliydi, hakemin işini kolaylaştırdı. Hakem de doksan dakika boyunca dikkatli ve temkinliydi. Aliti’nin Icardi’ye faul yaptığı pozisyonda sarı kartı gerektirecek bir kontrolsüz faul yoktu. Sanchez’in kartında ise aynı şekilde kontrolsüz bir faulden söz etmek mümkün değildi. Maçta bir kaç tane cılız penaltı beklentisi oldu. Hakemin bu pozisyonlardaki devam karaları da doğruydu.
- 9