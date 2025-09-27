Spor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

"3 PUAN HER ZAMAN DEĞERLİDİR"

Ali Gültiken (Sabah): Bu maçta iki tane muazzam görüntü var. Singo'nun muhteşem adam geçişi ve asisti, bu asistle birlikte Icardi'nin çok klas gol vuruşu. Açık bir futbol, karşılıklı olarak git-gelin ve boşlukların rahatlıkla bulunabileceği bölümler oldu. Bunda Alanyaspor'un kalitesi kadar Okan Hoca'nın büyük ihtimalle Liverpool'u düşünerek denediği 3'lü savunma sisteminin etkisi vardı. İstediğini çok alabildi mi? İşin o tarafı tartışılabilir. Bu tür oyunlar çok fazla tekrar istiyor. Bu yüzden Galatasaray, Alanyaspor yarı alanında umduğundan daha az kalabildi. Pozisyon zenginliği de beklentisinin gerisinde kaldı. Oyunu bir tarafa koyup Galatasaray'ın kazanma alışkanlığı tarafından bakarsak güzel bir akşam oldu diyebiliriz. Üç puan hangi şartlar altında olursa olsun her zaman değerlidir.