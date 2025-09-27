Habertürk
        Samsun haberler: Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi! | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!

        Samsun'da, 4 çocuk annesi olan 41 yaşındaki Fatma Günegül, eşi 48 yaşındaki Yücel Günegün tarafından, porselen bardakla öldürülmüştü. Katil koca hakkında uzaklaştırma kararı olduğu, ancak bu kararın eşi Fatma Günegül'ün isteğiyle kaldırıldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 07:31 Güncelleme: 27.09.2025 - 09:30
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Samsun'da olay, Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi’nde meydana geldi. Yücel Günegül (48) ile eşi 4 çocuk annesi Fatma Günegül (41) arasında tartışma çıktı.

        PORSELEN BARDAKLA ÖLDÜRDÜ

        Tartışmanın büyümesiyle Yücel Günegül, eşi Fatma Günegül’ü darp edip, başına porselen bardakla vurarak, öldürdü.

        ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

        DHA'daki habere göre Günegül, hafif ticari aracıyla kaçtı. Asarcık ilçesinde şüphe üzerine aracı durdurulan şüphelinin yapılan kontrollerinde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemlerinin yapılacağı sırada ekiplere de direnen Günegül, gözaltına alındı.

        ÜZERİNDE KAN LEKESİ VARDI

        Ekiplerin, üzerinde kan lekesi olduğunu gördüğü şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eve sevk edilen ekipler, Fatma Günegül’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Fatma Günegül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Öte yandan, Yücel Günegül’ün daha önce de kızını bıçakla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yücel Günegül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli hakkında öncesinde uzaklaştırma kararı olduğu, daha sonra eşi Fatma Günegül'ün isteğiyle kararın kaldırıldığı öğrenildi.

        Günegül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
