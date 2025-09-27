Samsun'da olay, Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi’nde meydana geldi. Yücel Günegül (48) ile eşi 4 çocuk annesi Fatma Günegül (41) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Yücel Günegül, eşi Fatma Günegül’ü darp edip, başına porselen bardakla vurarak, öldürdü.

DHA'daki habere göre Günegül, hafif ticari aracıyla kaçtı. Asarcık ilçesinde şüphe üzerine aracı durdurulan şüphelinin yapılan kontrollerinde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemlerinin yapılacağı sırada ekiplere de direnen Günegül, gözaltına alındı.

ÜZERİNDE KAN LEKESİ VARDI

Ekiplerin, üzerinde kan lekesi olduğunu gördüğü şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eve sevk edilen ekipler, Fatma Günegül’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatma Günegül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Öte yandan, Yücel Günegül’ün daha önce de kızını bıçakla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi.