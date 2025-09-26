ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti.

Zelenskiy ile görüştükten sonra Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunan Donald Trump, Ukrayna'nın topraklarını Rusya'dan geri alabileceğini belirtmişti.

Trump, açıklamasında, Rus ekonomisinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük sıkıntı içinde olduğunu söylerken, Rusya'nın gerçek bir askeri gücün 1 haftada bitirebileceği savaşta 3.5 yıldır mücadele ettiğini dile getirmişti.

ABD Başkanı "Bu şekilde kağıttan kaplan gibi görünüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump, silah desteğine devam edeceklerini işaret ederek, Ukrayna'nın kullanımı için NATO'ya silah satmaya devam edeceklerini de söylemişti.

Axios, Zelenskiy'nin Donald Trump ile görüşmesinde Tomahawk orta menzilli seyir füzelerini talep ettiğini bildirdi.

Volodimir Zelenskiy, Axios'a verdiği röportajda, Putin'i barış müzakerelerine zorlamak için Trump'tan yeni silah sistemleri talep edeceğini ifade etmişti.

Ukraynalı bir yetkili ve konuya dair bilgi sahibi bir kaynak tarafından teyit edilen habere göre, Zelenskiy'nin talep ettiği silah sistemi Tomahawk seyir füzeleri oldu.

Axios'un yanı sıra Telegraph da Zelenskiy'nin Trump'ın Tomahawk talebinde bulunduğunu bildirdi. Wall Street Journal'ın yetkililere dayandırdığı habere göre ise, Donald Trump yeni uzun menzilli silah sistemlerinin tedariki konusuna açık olduğunu Zelenskiy'e bildirdi. Tomahawk'ın, esasen Kızılderelilerin kullandığı savaş baltasının adı olduğu biliniyor. Tomahawklar, yaklaşık 1100 kilometre menzile kadar etkili olabiliyor. ABD ordusu, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda sığınak delici bombaların yanı sıra Tomahawkları da kullanmıştı. "AB VE NATO RUSYA'YA SAVAŞ İLAN ETTİ" 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulunmuştu. BM'de konuşan Lavrov, Ukrayna Savaşı'nın Batı tarafından kışkırtıldığını belirtirken "NATO ve Avrupa Birliği (AB) esasen Ukrayna yoluyla ülkeme savaş açtı ve doğrudan savaşa katıldı." demişti Rusya'nın; Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarını ihlâli sonrası Avrupa ile Rusya arasındaki gerilim tırmanmıştı. NATO bünyesinde Doğu Nöbeti isimli yeni bir misyon devreye alınırken, NATO doğu kanadının güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Rusya ise ihlâl iddialarını reddetmişti. *Fotoğraflar: AA, Reuters. Temsilidir