        ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i adli kontrol, 9'u ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 18:49 Güncelleme: 26.09.2025 - 19:21
        ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi
        ABB’nin 2021–2024 konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlere yönelik harcamaların kamu zararına yol açtığı iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada toplam 14 şüphelinin işlemlerinin tamamlandığını ve Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini açıkladı.

        9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

        Başsavcılığın yazılı açıklamasına göre, daha önce gözaltı kararı verilen 13 şüpheliye ek olarak ifadeler kapsamında gözaltına alınan 1 kişiyle birlikte toplam 14 şüpheli hakkında adli süreç işletildi. Şüphelilerden 9'u “zimmet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklanmaları talebiyle, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.

        Tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheliler şöyle:

        • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B
        • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E.
        • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z
        • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç
        • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A
        • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B
        • Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E
        • Festival ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç

        Adli kontrol talebiyle sevk edilen şüpheliler:

        • Univerce Şirketi sahibi S. E
        • Gurudan Şirketi sahibi A. A
        • Yalınayak Şirketi ortakları E. D ve L. E
        • Büyükşehir Belediye çalışanı O. C. T

        Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
