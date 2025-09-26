İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Orta Doğu'nun birçok noktasında yarattığı insanlık dramının ardından konuşma yapmak için geldiği 80. BM Genel Kurulu'nda protestolar nedeniyle boş salona hitap etti.

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.

Netanyahu konuşurken İran heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

Tüm ülke temsilcilerinin çıktığı salonda Netanyahu, "Biz İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini ve balistik füze programını imha ettik" dedi.

İsrail'in İran destekli Husileri vurduğunu, Hamas'ı neredeyse yok ettiğini ve Hizbullah'ı ağır yaraladığını söyleyen Netanyahu, "Trump'ın İran'a karşı tutumundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Netanyahu'nu konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İran'ın tehditlerini yok ettik. Bunu tekrar söylüyorum, İran nükleer silaha sahip olamaz. İran'ın uranyum stoku da yok edilmeli.

Hamas'ın son kalıntıları Gazze'de saklanıyor. İsrail, Gazze'deki işini olabilecek en çabuk şekilde bitirmeli.

Gazze'deki rehineleri eve getirmeyene kadar rahat etmeyeceğiz. Hamas; silahlarınızı bırakın, tüm rehineleri serbest bırakın.

"Bizi kınayan liderler arka kapıda teşekkür ediyor"

Bizi kınayan liderlerin çoğu arka kapılarda bize teşekkür ediyor. İsrail, sivil kayıpları en aza indirmek için tarihteki tüm ordulardan daha fazla önlem alıyor.

İsrail, sivillerin Gazze'yi terk etmesi için onlarca kez uyarı yaptı. Soykırım yapan bir ülke, sivillerin zarar görmemesi için uyarır mı? Soykırım suçlaması temelsiz.