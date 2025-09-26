Yeni nesil suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!

Megakentte “Kasten yaralama”, ‘İş yeri kurşunlama” , “Silahlı tehdit” ve “Uyuşturucu madde ticareti” gibi suçları çalıntı motosikletlerle gerçekleştiren yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik İstanbul polisi önemli bir çalışmaya imza attı.

Yeni nesil suç örgütlerinin eylemlerinin çoğunun çalıntı motosikletle yapıldığının tespit edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği çalışma başlattı.

MOTOSİKLET ÇALANLAR TESPİT EDİLDİ

Çalışmada, İstanbul’da bir grup şüphelinin ve suça sürüklenen çocukların da aralarında bulunduğu kişilerin, park halindeki çeşitli marka ve modellerde motosikletleri çaldıkları tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE SATMAK İÇİN

Şüphelilerin çaldıkları motosikletlerle başka motosiklet hırsızlığı yaptıkları da belirlendi. Çalınan motosikletlerin farklı suç gruplarına satmaya çalıştıkları ve bu suç örgütü grupların araçları çeşitli saldırılarda kullanmak istediklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

23 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da kimlikleri tespit edilen 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 23 kişi de gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 47 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonla çalınan motosikletlerin yeni nesil suç örgütlerine devredilmesi engellendi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.