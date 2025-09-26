Samsun'da olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi’nde meydana geldi. Yücel Günegül (48) ile eşi 4 çocuk annesi Fatma Günegül (41) arasında geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı.

DARP EDİP BARDAKLA BAŞINA VURDU

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle Yücel Günegül, eşi Fatma Günegül’ü darp edip, başına porselen bardakla vurarak öldürdü. Günegül, hafif ticari aracıyla kaçtı.

0.80 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Asarcık ilçesinde şüphe üzerine aracı durdurulan şüphelinin yapılan kontrollerinde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemlerinin yapılacağı sırada ekiplere de direnen Günegül, gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ekiplerin, üzerinde kan lekesi olduğunu gördüğü şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eve sevk edilen ekipler, Fatma Günegül’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma Günegül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

YILLAR ÖNCE DE KIZINI YARALAMIŞ

Öte yandan, Yücel Günegül’ün daha önce de kızını bıçakla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.