Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde, 22 Eylül'de Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansta, Amerika ile enerji ve savunma sanayi işbirliğini öncelikli alanlar olarak gördüklerini belirterek, "Değerli dostum Başkan Trump ile 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor." dedi.

Erdoğan, BM'de düzenlenen Filistin Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansa da katıldı.

Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlıklarını üstlendiği konferansta konuşan Erdoğan, "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini, hızlandırmasını diliyorum. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında ilk olarak Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü. İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduğunu söyledi. Bilhassa enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu, bu fırsatları değerlendirmek ve ilişkileri derinleştirmek için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, gelecek dönemde işbirliğini kuvvetlendirmek için iki ülke arasındaki temasları artırmanın fayda sağlayacağını vurguladı. Görüşmede, Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile de bir araya geldi. Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirten Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından verilen akşam yemeğine katılan Erdoğan, burada ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türk-Amerikan ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde ilerletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı." dedi. BM KÜRSÜSÜNDEN DÜNYA LİDERLERİNE SESLENDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temaslarının ikinci gününde BM Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının büyük bölümünü Filistin'e, Gazze'de devam eden soykırıma ayırdı. Erdoğan'ın gündeminde, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ile dünyanın muhtelif bölgelerindeki çözüm bekleyen sorunlar da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, şunları söyledi: "Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez, Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır. İsrail, Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmıyor, Suriye'ye, İran'a, Yemen'e, Lübnan'a saldırılar düzenleyerek bölge barışını da tehdit ediyor." Gazze'de yaşanan soykırımı bölgeden fotoğraflarla anlatan ve dünya liderlerine seslenen Erdoğan, "Gün bugündür. Gün, insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür. Halklarınız Gazze'deki barbarlığa tepki gösterirken, gelin sizler de adım adım cesaretinizi gösterin. Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze'ye karşı insanlık görevinizi yerine getirin." dedi. Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı. BM sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini, dünya barışının korunmasının öneminin son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalarda daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti. TRUMP İLE GAZZE KONULU TOPLANTIYA KATILDI Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıya katıldı. BM binasında düzenlenen ve basın kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları da yer aldı. ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle SETA eş güdümünde düzenlenen toplantıya da katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca New York temaslarının son gününde, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle bir araya geldi. ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllar sonra BM'de konuşan Suriye lideri Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de Türkevi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, en kısa zamanda Suriye'ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını ifade etti. Terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye'ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti. MACRON İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul'da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini ifade etti. Macron'u, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu vurguladı. BM İKLİM ZİRVESİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM İklim Zirvesine de katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ekonomide uygulayacakları politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonları 643 milyon tona düşürmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Erdoğan, bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardıklarını aktardı. İkili temasları kapsamında Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile de bir araya gelen Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için büyük çaba gösterdiğini, Vietnam'ın da Filistin meselesinde tarihin doğru tarafında yer aldığını görmenin sevindirici olduğunu kaydetti.

Bu görüşmeyle New York temaslarını tamamlayan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a hareket etti. ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesi, 2 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan, Beyaz Saray anı defterini de imzaladı. Trump ile baş başa görüşme öncesi yaptığı açıklamada, birlikte çalışarak bölgedeki sıkıntıları aşacaklarının mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Gerek F-35 gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım. Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımı