Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
MGM'den alınan bilgiye göre bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor. Fırtınanın saatteki hızı, Marmara ve Ege'de 70 km'ye ulaşıyor. 11 kent için 'sarı' alarm verilirken sıcaklık, kuzey ve iç kesimlerde 3 ilâ 5 derece düşüyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
FIRTINANIN HIZI: 70 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
11 KENT İÇİN 'SARI' ALARM
Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 24, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ: 25, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 25, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 30, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 34, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık
HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 26, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 24, Az bulutlu ve açık
KONYA: 25, Az bulutlu ve açık
BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 24, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 21, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 27, Az bulutlu ve açık
VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık