        Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...

        Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...

        MGM'den alınan bilgiye göre bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor. Fırtınanın saatteki hızı, Marmara ve Ege'de 70 km'ye ulaşıyor. 11 kent için 'sarı' alarm verilirken sıcaklık, kuzey ve iç kesimlerde 3 ilâ 5 derece düşüyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 07:07 Güncelleme: 26.09.2025 - 08:27
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        FIRTINANIN HIZI: 70 KM'Yİ BULACAK

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        11 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

        Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 24, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 25, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 25, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 34, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI: 26, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 24, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 21, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 27, Az bulutlu ve açık

        VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık

