Hava durumu İstanbul: Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

FIRTINANIN HIZI: 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

11 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 24, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı KOCAELİ: 25, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı REKLAM ÇANAKKALE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 25, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık MANİSA: 30, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 34, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI: 26, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 24, Az bulutlu ve açık KONYA: 25, Az bulutlu ve açık BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE: 24, Parçalı ve çok bulutlu SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 21, Parçalı ve az bulutlu KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 27, Az bulutlu ve açık VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık