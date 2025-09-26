Habertürk
        Haberler Dünya Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi | Dış Haberler

        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da "Başkanlık Şöhret Yolu" ismiyle eski başkanların portrelerinin bulunduğu bir alan ekledi. Trump'ın, eski başkanların portrelerinin bulunduğu alana Joe Biden için "otomatik imza kalemi" portresi koydurduğu görüldü

        Giriş: 26.09.2025 - 09:01 Güncelleme: 26.09.2025 - 09:01
        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi
        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndaki yürüyüş yoluna "Başkanlık Şöhret Yolu" ismiyle eski başkanların portrelerinin bulunduğu bir alan ekledi.

        ABD Başkanı Trump'ın özel asistanı ve iletişim danışmanı Margo Martin, sosyal medya platformu X'te paylaştığı videoda siyah-beyaz başkan portrelerini gösterdi.

        Ancak eski başkanlardan biri için seçilen görsel dikkat çekti: Başkan Joe Biden. Onun için portre yerine otomatik imza cihazının (autopen) bir fotoğrafı kullanıldı.

        CNN'in daha önce bildirdiğine göre Trump, Biden'ın otomatik imza cihazı kullanımına kişisel olarak takıntılıydı. Trump, haziran ayında yayımladığı bir açıklamada Biden'ın "bilişsel gerilemesini" gerekçe göstererek bu konunun araştırılmasını emretmişti.

        Biden ise Trump’ın bu iddialarını reddederek şu açıklamayı yapmıştı:

        "Şunu net olarak söyleyeyim: Başkanlığım boyunca kararları ben aldım. Aflarla, başkanlık kararnameleriyle, yasalarla ve bildirilerle ilgili kararları ben verdim. Aksini iddia eden her şey saçma ve yanlıştır."

        Trump daha önce de Biden’ın portresi yerine bir otomatik imza cihazı fotoğrafı koyabileceğini söylemişti. The Daily Caller’a verdiği röportajda da tüm başkanların eşit şekilde temsil edilmeyeceğini söyleyerek, "Biden için autopen fotoğrafı koyacağız" demişti.

