Konya'daki trafik kazasında 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
Konya'nın Halkapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 3 yaşındaki ikiz kardeşler hayatlarını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor
Kadir Erdoğan idaresindeki otomobil, Ereğli Halkapınar kara yolu İpekler Çiftliği mevkisinde Mehmet Koçer'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, Mehmet Koçer'in kullandığı otomobilde bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatlarını kaybetti. Baba Mehmet ve anne Ayşegül Koçer ağır yaralandı.
Diğer otomobilin sürücüsü Kadir Erdoğan ve yanında bulunan Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş da yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Ayşegül Koçer'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: AA