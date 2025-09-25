Habertürk
        Spotify’a ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama soruşturması

        Rekabet Kurulu ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama iddialarını incelemek üzere Spotify'a soruşturma açtı

        Giriş: 25.09.2025 - 14:39 Güncelleme: 25.09.2025 - 14:58
        Spotify'a soruşturma
        Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini açıkladı.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:

        -AYRIMCILIK İDDİASI

        Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.

        -YIKICI FİYATLAMA İDDİASI

        Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek."

