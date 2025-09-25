Kamala Harris'ten Başkanlık yarışı dönemine dair anı kitabı: Biden ailesi sadık değildi

Eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, eski Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından kısa süren Başkanlık yarışına dair içgörüler ve cevaplanmamış sorularla dolu yeni anı kitabı "107 Days" salı günü piyasaya çıktı.

Harris, geçtiğimiz Kasım ayında Donald Trump'a karşı seçimi kaybettiğinden bu yana kamuoyu gündeminden büyük ölçüde uzak kaldı, ancak kitabın piyasaya sürülmesi ülke çapında bir turun başlangıcı oldu.

"Biden ailesiyle sadakat karşılıklı değildi"

Demokratların son Başkan adayı, kitabında Başkan Biden'a sadık kaldığını ama bu sadakatin karşılıklı olmadığını öne sürüyor.

Harris, Biden'ın, ailesinin ve üst düzey personelin Harris'in gerçekten sadık olup olmadığını sorguladığı zamanları yazarken, Başkan'ın personelinin onu dışarıdan gelen eleştirilere karşı savunmak için konuşmamasından dolayı kendi hayal kırıklıklarının arttığını belirtiyor.

Biden'ın geçen yazki felaket münazara performansından sonraki çalkantılı haftalarda, yüksek profilli Demokratlar Biden'ın Trump'ı yenme yeteneğini sorgulamaya başladığında, First Lady Jill Biden'ın Harris'in kocası Doug Emhoff'u kenara çekerek Biden'ın yanında olup olmadığını sorduğunu yazan Harris, bunun Emhoff'u kızdırdığını söylüyor.

Harris'in adaylığının iki ay sonrasında, tam da tartışma sahnesine çıkmak üzereyken, Harris Biden'ın kendisini aradığını, ona şans dilediğini; ama sonra telefonda kendisini "güç simsarlarına" şikayet edip etmediğini sorduğunu kaleme aldı:

"Beni şu anda neden aradığını ve her şeyi neden kendisiyle ilgili hale getirdiğini anlayamadım."

Biden'ın üst düzey personellerine suçlama Harris kitapta Biden'ın ikinci dönem için aday olup olmaması gerektiği konusunda herhangi bir yorum yapmıyor. Biden'ın Başkan olarak hizmet edebilecek zihinsel kapasitesini savunuyor ancak Biden'ın personelinin yorgunluğunu yanlış yönettiğini ve sorunu daha da kötüleştirdiğini yazıyor. REKLAM Geçen yazki Biden-Trump tartışması fiyaskosu yaşandığında ve Biden'ın yarışta kalıp kalmayacağına dair sorular arttığında, Biden'a çekilmesini söylemek için "en kötü pozisyonda" olduğunu söylüyor: "Tek mesajım bu olsa bile, bunu çıplak bir hırs, belki de zehirli bir sadakatsizlik olarak görecekti." Tartışmanın ardından Biden'a çekilmesini söylemesi gerektiğini, ancak bunun "Joe ve Jill'in kararı" olduğunu söylüyor. Harris kitapta, Biden'ın adaylıktan çekilip çekilmeme kararını Biden ailesinin kendilerine bırakmanın "pervasızlık" olduğunu kabul ediyor: "Bu kişisel bir karardan daha fazlası olmalıydı. Belli bir sorumluluğum var ve bunu yerine getirmeliydim. Pervasızlıktan bahsettiğimde, her şeyden çok kendimden bahsediyorum." Harris, adaylığı boyunca kendisini Biden ve onun mirasıyla arasına mesafe koymaya çalıştığını belirtiyor. Bir noktada, danışmanı David Plouffe'un sözlerini sakınmadığını kaleme alıyor: "İnsanlar Joe Biden'dan nefret ediyor." Aday adayı olarak ilk tercihi Pete Buttigieg Harris, Biden yönetiminde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan 2020'deki eski siyasi rakibi Pete Buttigieg'in yakın bir arkadaşı olduğunu ve Başkan Yardımcısı adaylığı için ilk tercihi olduğunu yazıyor. REKLAM Buttigieg'i bilgili bir iletişimci olarak övüyor ve onun "ideal bir ortak" olacağını söylüyor. Harris bunun yerine Minnesota valisi Tim Walz'ı seçti; Walz Harris'in söylediğine göre en başından beri Başkanlık hırsı olmadığını açıkça belirtmişti. Bu, Harris'in kitabında eleştirdiği ve iki numara olmak için fazla hırslı olarak resmettiği Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ile bir tezat oluşturuyor. Kamala Harris kitabında Shapiro'nun çalışanlarından birine Başkan Yardımcısı'nın konutunda kaç oda olduğunu sorduğunu ve son görüşmesine giderken Pennsylvania'lı sanatçıların eserlerinin eve nasıl gönderilebileceğini merak ettiğini söylüyor. "Bir noktada, her karar için odada olmak isteyeceğini düşündü. Ona bunun gerçekçi olmayan bir beklenti olduğunu açıkça söyledim. Başkan Yardımcısı, Başkan değildir. İki numara rolüne alışamayacağı ve bunun ortaklığımızı yıpratacağı konusunda içimde bir endişe vardı." REKLAM Hâlâ kendi geçmişini anlatmaya çalışıyor Harris, özellikle kişisel anekdotlarını paylaşmak söz konusu olduğunda, genellikle pek ayrıntı vermeyen bir politikacı. Ancak anı kitabında daha açık sözlü davranıyor ve eşi Emhoff ile olan ilişkisine verdiği zarar gibi, Başkanlık yarışında yaşadığı bazı kişisel mücadeleleri ve stresleri ortaya koyuyor. Kitabın diğer bölümlerinin çoğunda Harris'in hala kendi hikayesini halka anlatmaya çalıştığı görülüyor. Başkan Yardımcısı olarak geçirdiği ve büyük ölçüde gölgede kaldığı üç buçuk yılın ardından Harris, kampanya yolunda birkaç hafta geçirerek kendini ülkeye kendi sözleriyle yeniden tanıtmaya çalıştı. Harris ayrıca Başkan Yardımcısı olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gibi yabancı liderlerle yaptığı görüşmeleri ve Beyaz Saray'dan silah şiddetinin önlenmesi gibi konulara liderlik etmesini de anlatıyor. Harris için sırada ne var sorusu hala cevapsız Kitabının son birkaç sayfasında Harris, Demokratlar ve ülke için ileriye dönük olarak gördüğü yol hakkında bazı belirsiz fikirler veriyor. REKLAM "Ülkemiz için alternatif vizyonumuzu ortaya koyan kendi planımızı oluşturmamız gerekiyor" diye yazan Harris, vizyonunun 'kalbinin' Z kuşağının eğitimine yatırım yapmak olduğunu da sözlerine ekliyor. Kitapta transseksüel sporcular ve İsrail'in Gazze'deki savaşı konularına değinen Harris, partinin ileriye dönük olarak belirli konuları nasıl ele alması gerektiğine dair herhangi bir öneri sunmuyor. Harris, "insanlarla birlikte olmak" ve onların fikirlerini duymak istediğini belirtmenin yanı sıra, siyasette kendi geleceğinin nasıl olacağını da belirtmiyor. Ancak bundan sonra ne olacağına dair cevabın Washington'dan gelmeyeceğini söylüyor.