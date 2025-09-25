Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trabzon, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

KARADENİZ'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ilâ 5 derece azalırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esiyor.

ANKARA: 28, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 26, Sabah saatlerinden itibaren yağışlı

ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 28, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık MANİSA: 31, Az bulutlu ve açık ADANA: 35, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık HATAY: 31, Az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 30, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık KONYA: 28, Az bulutlu ve açık BOLU: 25, Parçalı ve az bulutlu DÜZCE: 27, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı RİZE: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı ARTVİN: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı ERZURUM: 24, Az bulutlu ve açık

KARS: 22, Az bulutlu ve açık MALATYA: 29, Az bulutlu ve açık VAN: 23, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık