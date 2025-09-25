UCM kararı nedeniyle "tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu'nun uçağı ABD için farklı rota kullandı | Dış Haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararının ardından tutuklanma endişesi taşıyan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu taşıyan uçak farklı bir rota izledi.

Netanyahu, BM Genel Kurulu'na katılmak için gece saatlerinde Tel Aviv'den ABD'ye hareket etti.

New York'a hareketinden önce havalimanında açıklama yapan Netanyahu, yarın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri eleştiren bir konuşma yapacağını belirtti.

Netanyahu, 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yönelik Tel Aviv'in "hedeflerini" görüşeceklerini ifade etti.

Öte yandan New York'a doğru hareket eden Netanyahu'nun uçağının normal rota yerine farklı bir rota izlemesi dikkati çekti.

"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, Netanyahu'yu taşıyan uçak Avrupa üzerinden New York'a gitmek yerine Akdeniz'i boydan boya geçti.

Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanan uçağın Fransa hava sahasına girmediği görüldü.

İsrail basını, UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı nedeniyle uçağın bu rotayı izlediğini yazdı.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.