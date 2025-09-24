Arda Güler'e büyük övgü: Topu aldığında her şey olabilir!

"GUTI'YI HATIRLATTI"

Marca: Spot ışıkları Mbappe'nin üzerinde, ancak Kylian'ın ikinci golünde Güler'in pası bir şaheserdi. Fransız oyuncu bize Ronaldo'yu hatırlattıysa, Güler de ayağının dışıyla çizgi arasına attığı pasla Guti'yi hatırlattı. Güler, Marsilya karşısında kötü bir performans sergiledikten sonra Espanyol karşısında çok dolu bir yarım saat ve Levante karşısında harika bir maçla ortaya çıkarak büyümeye devam ediyor. Xabi'nin Madrid'inde kimse yerini kaybetmek istemiyor.