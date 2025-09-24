Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Arda Güler'e büyük övgü: Topu aldığında her şey olabilir! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'e büyük övgü: Topu aldığında her şey olabilir!

        İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Levante'yi 4-1'le geçerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. İspanyol basını, mücadele sonrası milli oyuncumuz Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup ederken; milli oyuncumuz Arda Güler'in performansı İspanyol basınında gündem oldu.

        • 2

          "GUTI'YI HATIRLATTI"

          Marca: Spot ışıkları Mbappe'nin üzerinde, ancak Kylian'ın ikinci golünde Güler'in pası bir şaheserdi. Fransız oyuncu bize Ronaldo'yu hatırlattıysa, Güler de ayağının dışıyla çizgi arasına attığı pasla Guti'yi hatırlattı. Güler, Marsilya karşısında kötü bir performans sergiledikten sonra Espanyol karşısında çok dolu bir yarım saat ve Levante karşısında harika bir maçla ortaya çıkarak büyümeye devam ediyor. Xabi'nin Madrid'inde kimse yerini kaybetmek istemiyor.

        • 3

          "YETENEĞİNİ KANITLADI"

          Estadio Deportivo: Xabi Alonsoo, Levante karşısında sakatlığını atlatan Jude Bellingham'ı değil, Arda Güler'i orta sahada oynatma kararı aldı ve bu kararında haklı çıktı. Arda Güler orta sahada oyun kurucu ve organizatör olarak yeteneğini kanıtladı.

        • 4

          "MODRIC VE MESUT ÖZİL'İ ANDIRDI"

          Defensa Central: Mbappe, Ciudad de Valencia'da Levante karşısında gecenin ikinci golünü attı. Arda Güler'in Luka Modric'i ve Mesut Özil'i andıran dış ayağıyla yaptığı harika pası tamamlayan Fransız oyuncu, kaleciyi geçip rahatça golü attı.

        • 5

          "TOPU ALDIĞINDA HER ŞEY OLABİLİR"

          Mundo Deportivo: Arda Güler, topu aldığında her şey olabilir. Real Madrid'in Levante karşısında aldığı 4-1'lik galibiyette Mbappe'ye yaptığı asist muhteşemdi.

        • 6

          "ARDA GÜLER NEFİS PAS ATAR VE..."

          Vavel: Mbappe, penaltı golünden sadece iki dakika sonra, Valverde ve Carreras arasında orta sahada iki pas daha yapar. Carreras, Arda Güler'i bulur, Arda Güler de Mbappe'ye nefis bir pas atar ve Mbappe kaleciyi geçerek skoru 4-1 yapar... Real Madrid'in son golü izlemeye değerdi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Habertürk Anasayfa