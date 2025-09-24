Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!

        "Faladdin" ve "Binnaz" gibi telefon ve internet sitesi fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında, bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Sertaç Taşdelen hakkında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Taşdelen'in ortağı olduğu falcılık faaliyetlerine konu şirketin 15 Ocak 2019 tarihinde kurulduğu belirtilerek, bu tarih öncesindeki malvarlığı edinimlerinin hukuka uygun ve yasal gelirlerle edinilmiş olacağı ancak bu tarihten sonra edinilmiş malların ve gelirin suç geliri olarak ifade edilmesi gerektiği anlatıldı. Bu sebeple Taşdelen'e ait lüks arabalar ve teknelere, şirket ortaklık paylarına, kiralık kasalarına, kripto hesaplarına, banka hesaplarına el konulduğu belirtildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 24.09.2025 - 09:25 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında yürüttüğü soruşturmasını tamamladı.

        İddianamede, Sertaç Taşdelen’in “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ve bunların internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetleri yürüttüğü, bu suçları işlemek için bilişim sistemleri kurduğu belirtildi.

        2024'TE REKLAMLARI DURDURMA CEZASI

        İddianamede, Taşdelen'in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı'nın 9 Ocak 2024'te, Arteria Yazılım AŞ'ye Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, "binnaz.com" ile "binnazabla.com" sitelerinde ise medyumluk tanıtımı yapılması nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiği anlatıldı.

        REKLAM

        MASAK RAPORU

        MASAK raporuna yer verilen iddianamede, falcılık faaliyetlerinde bulunduğu bilişim sistemi şirketi Arteria Teknoloji AŞ'ye gelen paraların suç geliri olduğu belirtilerek, paraların şirkete ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara, şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği de ifade edildi. Raporda, Taşdelen'in 2013'ten bu yana SGK çalışma kaydının bulunduğu, prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği, 3 şirkette aktif ortaklık bilgisi ile 4 şirkette aktif yöneticilik kaydının yer aldığı, herhangi bir gayrimenkule sahip değilken 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu anlatıldı. Taşdelen'in 3 kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabının bulunduğu belirtilen raporda, bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025 yıllarına ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği, 2024'e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu bilgisi yer aldı.

        “SUÇ GELİRİ ELDE ETMEK İÇİN KURULDU”

        İddianamede, Sertaç Taşdelen'in ortağı olduğu Arteria Teknoloji A.Ş. şirketinin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı belirtilerek, suç gelirlerini vergilendirilmek suretiyle de meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı anlatıldı. Taşdelen’in suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini meşru bir yolla elde ettiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, ayrıca şirket hesaplarından yurt dışına yapılan para transferlerine rastlandığı, neticede suç gelirini yurt dışına çıkarttığı ifade edildi.

        ARABALARINA VE TEKNELERİNE EL KONULDU

        İddianamede, Taşdelen’in ortağı olduğu falcılık faaliyetlerine konu şirketin 15 Ocak 2019 tarihinde kurulduğu belirtilerek, bu tarih öncesindeki malvarlığı edinimlerinin hukuka uygun ve yasal gelirlerle edinilmiş olacağı ancak bu tarihten sonra edinilmiş malların ve gelirin suç geliri olarak ifade edilmesi gerektiği anlatıldı. Bu sebeple Taşdelen’e ait lüks arabalar ve teknelere, şirket ortaklık paylarına, kiralık kasalarına, kripto hesaplarına, banka hesaplarına el konulduğu belirtildi.

        7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        Şüpheli Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sertaç Taşdelen
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        Liderler Gazze için toplandı
        Liderler Gazze için toplandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Habertürk Anasayfa