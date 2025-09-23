Liderler Gazze için toplandı

80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin de aralarında bulunduğu liderlerle Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'da bir araya geldi.

Liderlerin gündeminde Gazze'de yaşanan insani kriz vardı.

Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederken "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum. Sonucu da hayrolsun." dedi.

"Gazze Zirvesi'nde Donald Trump'la birlikteydiniz. Buradan barış için, oradaki masum siviller için somut bir adım çıkmasını bekliyor musunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonuç bildirgesi herhalde biraz sonra açıklanır. Gerek Sayın Trump'ın gerek Sayın Temim'in (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani) yapacağı açıklamalarla bu akşamki toplantının sonuç bildirgesi ortaya çıkar ve çok çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik." karşılığını verdi.

"Gazze konusunda çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" Öte yandan Trump, toplantının çıkışında BM binasından ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Trump, "Gazze konusunda çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. İsrail hariç bölgedeki büyük oyuncularla çok başarılı bir toplantı oldu ama onlarla da görüşeceğim. Gazze ile ilgili bazı konularda çalışacağız ancak bugün önemli liderlerle çok iyi bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, toplantı öncesi yaptığı açıklamada "Bu benim en önemli toplantım." ifadesini kullanmıştı: ABD Başkanı Trump, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu çok önemli bir toplantı olacak. Orta Doğu'nun büyük liderleriyle önemli bir toplantı olacak. Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz, sona erdireceğiz. Belki de şu anda sona erdirebiliriz." değerlendirmesini yapmıştı. Orta Doğu'da savaşın olmaması halinde hayatın daha güzel olacağını dile getiren ABD Başkanı, "Burada, esirlerin geri dönmesinin ve savaşın sona erdirilmesinin mümkün olup olmayacağını konuşacağız." dedi. Toplantıdan sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bölgedeki diğer isimlerle de görüşeceğini ifade eden Trump, "Bu durum çok uzun sürdü ve biz bunun sona ermesini istiyoruz. Esirleri de geri almak istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıya katılan liderlerin çok saygın ve önemli isimler olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, "Bu grup, diğer herkesten daha fazla bunu başarabilecek bir grup. Bu topluluk bunu başarabilir. Burada 32 toplantı yaptık ama benim için önemli olan toplantı buydu çünkü muhtemelen hiç başlamaması gereken bir şeyi sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı. Katar Emiri de toplantı öncesi açıklamalarda bulunmuştu: "Hepimizin burada olma sebebi, savaşı durdurmak ve esirlerin geri verilmesini sağlamak, Gazze halkına yardımcı olmak. Biz burada elimizden geleni yapmak için bulunuyoruz. Yeter ki bu savaş bitsin. Teşekkürler..."